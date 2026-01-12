Qué le pasó a Kevyn en la prueba del 'Desafío: Rata pidió parar el juego

En el capítulo 112 del Desafío Siglo XXI, se vivó un momento bastante tenso entre Kevyn y Rata. Los dos estaban compitiendo en el Box Rojo, pero por un movimiento, el pie del integrante de Gamma quedó mal posicionado, y por esta razón, él se empieza a quejar.

Posteriormente, Rata, cuado se da cuenta de lo que pasa, le pide a El Juez parar el juego. A su vez, el compañero afirmó que estaba bien, y que podía agarrar el balón. En ese momento, Sofía lo tomó y con mucha firmeza logró encestar el balón.



Desúés de esto, los de Gamma empezaron a decir que aquel acto no estuvo muy bien y que el juego fue brusco. A su vez, Zambrano y Gio manifestaron su molesta por lo ocurrido, pero ahí el integrante les indicó: "no fue nada antideportivo". Tras esto, Kevyn empezó a caminar cojo, ya que el impacto le dolió bastante.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.