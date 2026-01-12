Publicidad

Qué le pasó a Kevyn en la prueba del 'Desafío: Rata pidió parar el juego - CaracolTV

En el Box Rojo, los participantes de ambos equipos debían correr por un balón y luego pasarlo a sus compañeros. Cuando a Kevyn le tocó jugar se cayó con Rata y el integrante de Gamma indicó molestia.

Qué le pasó a Kevyn en la prueba del 'Desafío: Rata pidió parar el juego

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 12 de ene, 2026
