Primeras fotos de Jessica Cediel en las honras fúnebres de su papá: "Unidas por ti"

La presentadora bogotana reapareció en redes sociales para mostrar el último adiós que le dio la familia a Alfonso Cediel. La noticia de su fallecimiento se confirmó el 20 de diciembre.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 22 de dic, 2025
Jessica Cediel compartió las primeras fotos de las honras fúnebres de su papá, Alfonso Cediel.