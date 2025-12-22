Primeras fotos de Jessica Cediel en las honras fúnebres de su papá: "Unidas por ti"

Faltando unos días para Navidad, la presentadora de 'Yo Me Llamo' y 'La Descarga' compartió con su comunidad la lamentable noticia del fallecimiento de su padre, quien sufría de una enfermedad degenerativa desde hacía años. Pese a que sus hermanas han procurado mantenerse alejadas de las redes, Cediel ha mostrado cómo llevan el duelo en su familia entendiendo el cariño de los usuarios de Internet por Alfonso Cediel.

Primeras fotos de Jessica Cediel en el funeral de su papá

En horas de la noche del pasado 21 de diciembre, Cediel reapareció en redes sociales para compartir las fotos del último adiós de don Alfonso. En la despedida estuvo acompañada de su madre, Virginia Silva, quien recientemente se mostró muy afectada en redes sociales por la pérdida, y también de sus dos hermanas, Melissa y Virgina.



"Siempre unidas por ti y siempre para ti. 🤍Hoy fue nuestro último abrazo Cediel. 💔 Hoy no te digo adiós, papi, sino hasta pronto.🕊️ Gracias por todo, papito lindo de mi vida y mi corazón. 😍 Mi vida cambia en un antes y un después a partir de este momento. Me siento perdida.💔 Siento un hueco inmenso💔", escribió.





La comunicadora detalló también que desde que se produjo el deceso, sus seres más cercanos se han hecho muchas preguntas debido a que fue una muerte "abrupta e inesperada"; sin embargo, no ofreció detalles sobre sus últimos momentos de vida.

De igual forma, aprovechó el espacio para recordar el pasaje de la Biblia que habla sobre la importancia de honrar a padre y madre.

En las imágenes que compartió se observa a Jessica junto al ataúd despidiéndose al igual que el resto de su familia; no obstante, una de las fotos que más llamó la atención es cuando todos tocaron la lápida de su tumba diciendo adiós.

Las reacciones por parte de sus seguidores no se han hecho esperar, pues le han deseado mucha fuerza para poder superar este duro golpe: "Que en paz descanse", "Yo fue testigo de cómo te desvivías por tu papá, Dios lo sabe y tu corazón puede estar tranquilo", "Te acompaño en este momento Jessi, ánimo y fortaleza. Sé lo que significa para ti", son algunos de los mensajes que se leen en la red.

