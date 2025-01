Exprometido de Jessica Cediel pidió trabajo tras pasar por una crisis económica

Mack Roesch, exprometido de la modelo y presentadora Jessica Cediel , vuelve a ser noticia debido a unas declaraciones que entregó recientemente para la Revista Vea. Según explicó, el último año ha sido un verdadero reto para él, ya que tomó la decisión de abandonar su vivienda en Estados Unidos, para crear una nueva vida en Puerto Rico.

De acuerdo con lo que mencionó, compró una casa en condiciones desfavorables en el país latinoamericano para arreglarla con sus propias manos; sin embargo, aseguró que este ha sido un proceso bastante complejo porque sus ahorros no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas y tampoco algunos detalles de la construcción.

Asimismo, afirmó que el idioma ha sido una barrera en todo esta experiencia, dado que no sabe muy bien español y esto ha afectado la comunicación que tiene con las personas que lo rodean:

"Ha sido muy difícil para mí para comprar las cosas en tiendas porque no tengo carro, ni moto, solo problemas. Me toca ir caminando, con mi mochila, poco a poco, día a día. Mi comida es más o menos, aquí tengo huevos, leche, carne a veces", dijo.

Adicionalmente, se refirió a su salud, asegurando que está un poco devastado emocionalmente por su condición y que ha presentado inconvenientes como daños en la dentadura y falta de cobertura por parte de una entidad prestadora de salud.

Finalmente, reveló que no cuenta con el apoyo con el apoyo de su familia que se encuentra en Estados Unidos, a excepción de su padre, quien le envía dinero de vez en cuando para que supla sus gastos personales. Ante esta difícil situación, solicitó la ayuda de sus seguidores y de colegas del medio para retomar su vida en el mundo del espectáculo y que de esta forma pueda superar este obstáculo en su vida.

"Necesito más dinero, necesito una oportunidad, por favor. Quiero estar en televisión o trabajar en algo. Quiero unas vacaciones, ir a mi casa, necesito comprar ropa nueva, pasar tiempo con amigos, necesito vacaciones", finalizó.