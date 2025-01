¿Jessica Cediel se va del país? La modelo presumió un logro en Estados Unidos que pocos cumplen

Jessica Cediel apareció en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 10 millones de seguidores, para dar a conocer una noticia muy importante sobre su futuro personal y profesional. El hecho tuvo lugar luego de haber acompañado a los colombianos en la gran final de La Descarga, en la que trabajó de la mano de Carlos Calero, Santiago Cruz, Maía, Gusi y Marbelle.

Mira también: Jessica Cediel envió contundente mensaje a quienes la critican por su sensualidad siendo cristiana

La también modelo posteó una galería de ocho fotografías en la que se observó vestida de blanco y posando junto a la bandera de los Estados Unidos. Esto causó mucha curiosidad entre sus fans, que se preguntaron de inmediato si dejará Colombia para continuar su carrera en el extranjero, como ya lo había hecho con anterioridad.

No te pierdas: Jessica Cediel se grabó destrozada y mostró una realidad que pocos conocen

Jessica Cediel ahora es ciudadana Estadounidense

Cediel confirmó que en adelante estará más presente en el país norteamericano debido a que ya hace parte de él. Además, aprovechó el espacio para agradecer a su familia, colegas y personas que se han encargado de abrirle puertas a nivel internacional para mostrar su talento.

"Papi lo logramos. 😭❤️Gracias Dios por un logro más en mi vida. 😭🙏🏻🤍Familia oficialmente y con mucho amor les comparto que ahora también soy ciudadana estadounidense. 😍🫶Inmensamente agradecida con un país que me cambió la vida, literal.❤️💙", escribió en medio de la publicación.

Publicidad

Por último, les recordó a todos sus admiradores la importancia de seguir luchando por sus sueños, aunque parezcan difíciles de conseguir, lo que conmovió a los usuarios de Internet, quienes no dudaron en desearle éxito en esta nueva etapa que emprende en su vida: "SIGAN SOÑANDO, los sueños si se hacen realidad. No importa lo que la gente diga, no importan los obstáculos que se atraviesen en el camino.🙏🏻 Cuando uno da lo mejor de sí desde su corazón, la vida a uno le corresponde 😇🤍", escribió.

"Felicidades y que sigan las bendiciones", "un gran logro en tu vida", "te lo mereces hermosa. Que sea Dios abriendo más y más puertas para ti", "qué rico es lograr los objetivos", "¿Cómo es pa' casarnos? De repente la veo más bonita", son algunos de los mensajes que se destacan.

Te puede interesar: Jessica Cediel da un recorrido en la intimidad de su camerino de La Descarga