Jessica Cediel se grabó destrozada y mostró una realidad que pocos conocen

Jessica Cediel se ha convertido en una de las presentadoras más queridas de Colombia no solo por el profesionalismo con el que trabaja en diferentes proyectos para televisión, sino también por su carisma, pues logra conectar con el público rápidamente. Hace poco la host de La Descarga preocupó a sus seguidores en redes sociales al publicar un video en el que aparecía llorando.

Qué le pasó a Jessica Cediel



La bogotana apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 10 millones de admiradores, mientras permanecía en el interior del carro. Según explicó, hacía un llamado para no dejarse llevar por las apariencias, agregando que la gente que hace parte del mundo del entretenimiento tienen problemas que deben solucionar como cualquier otro individuo del común.

"Ay, familia, les presento mi cara, un rostro que a veces ustedes no ven, pero que también está. Siento tanta rabia hoy, tanta impotencia. Hace mucho no me grababa así, sé que al otro lado de la pantalla hay muchas personas que están igual", dijo visiblemente afectada.

Asimismo, recordó ser una fiel creyente de Dios y afirmó que, aunque se siente un poco mal por no comprender por qué le están sucediendo tantas cosas desafiantes en su vida, está dispuesta a aprender a sobrellevar este percance.

"Prueba tras prueba que uno no termina de salir de una cuando ya llega la otra y uno es como que '¿Dios mío, es en serio? Dame fortaleza y ayúdame a entender el para qué de cada situación", dijo.

Las reacciones de los internautas no se han hecho esperar, dado que le han deseado que todo mejore en su vida: "Yo ayer sentí muchísima molestia e impotencia. Recibí un tratamiento para el cáncer y ayer tuve mis exámenes y el tratamiento falló", "con toda, que en la vida las cosas son pasajeras", "Mi niña, Dios te bendiga, te guarde y mande la sanidad a tu vida, Dios es grande y maravilloso y te va ha sanar. Órale a Dios para que te dé paz y tranquilidad", son algunos de los mensajes que se destacan en la plataforma digital.

