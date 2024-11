Jessica Cediel envió contundente mensaje a quienes la critican por su sensualidad siendo cristiana

Jessica Cediel volvió a aprovechar sus redes para enviarles un mensaje a las quienes la critican por subir fotos en las que saca a flote su belleza y sensualidad, dejando en claro que esto no debe ser visto como algo negativo.

Jessica Cediel publicó una sensual foto

La presentadora de La Descarga incendió las redes al compartir una foto en la que se le puede ver en lencería y tacones negros, en la que definitivamente su tonificada figura es protagonista, pues destacan sus curvas.

En la publicación, Jessica Cediel acompañó esta imagen con una frase: "Menos lo que has sentido y has hecho sentir. Eso es para siempre". Cabe destacar que esta fue tomada frente a un espejo y que el celular quedó tapando la zona de su busto.

Esta fotografía causó revuelvo entre varios de sus seguidores, pues mientras que unos destacaban su belleza, otros aprovecharon para decirle que está exhibiendo su cuerpo y que no debería realizar este tipo de contenido al ser una mujer cristiana.

Jessica Cediel respondió a críticas por sus fotos

Agotada de que la gente generalmente le deje comentarios negativos cuando muestra su lado más sensual, la presentadora de La Descarga grabó un video en el que quiso enviarles un mensaje a estos cibernautas que disfrutan señalarla.

"Es una foto bonita, no es vulgar, es sexy. O sea, qué tal que yo mostrara el cuerpo todos los días. Gente, no se peguen de cosas que no tienen que hacerlo", mencionó Jessica Cediel, quien se mostró muy calmada ante la situación.

Analizando las críticas, la presentadora exaltó que lo hizo porque se siente orgullosa de poder compartir la figura que tiene y a la cual le ha empeñado tanta disciplina, dejando en claro que no es algo que este habituada a realizar.

Asimismo, Jessica Cediel les pidió a sus seguidores que no se hagan ideas solo por una foto de este estilo: "que me destape de vez en cuando no tiene nada de malo, no se vayan por donde no se tienen que ir".

Para finalizar, la persona que estaba con ella en el camerino de La Descarga exaltó que por el hecho de ser cristiana ella no se debe limitar, algo con lo que ella estuvo de acuerdo.