En 2021, Jessica Cediel, presentadora de 'La Descarga' y 'Yo Me Llamo', informó que su padre, Alfonso Cediel, había sido diagnosticado con párkinson y que por esa razón sería internado en un centro de reposo.

Qué enfermedad tenía el papá de Jessica Cediel, Alfonso Cediel, y cómo era su estado

En la noche del 20 de diciembre, faltando un par de días para Navidad, la presentadora confirmó el fallecimiento de su padre; sin embargo, no reveló el motivo del deceso.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 21 de dic, 2025
