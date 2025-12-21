Qué enfermedad tenía el papá de Jessica Cediel, Alfonso Cediel, y cómo era su estado

"Te me fuiste CEDIEL.💔🕊️ Te me fuiste y no sé cómo superar tu partida.❤️‍🩹Te llevaste una parte de mi corazón contigo. Siento un vacío inmenso en mi pecho", con estas palabras, la presentadora y modelo bogotana confirmó la muerte de su padre, Alfonso Cediel. La noticia la dio a conocer pocos días antes de la llegada de la Navidad y del 2026, lo que conmovió a sus fanáticos en redes sociales.

Qué enfermedad tenía el papá de Jessica Cediel

La presentadora de programas de Caracol Televisión como 'La Descarga' y 'Yo Me Llamo' confirmó en 2021 que su padre había sido diagnosticado con párkinson, una enfermedad degenerativa que llevó a que su familia tomara la decisión de internarlo en un hogar geriátrico donde podía contar con el cuidado y la atención necesaria para tratar su condición.

De acuerdo con Medline Plus, el párkinson es un trastorno del movimiento que tiene lugar cuando las neuronas no producen suficiente dopamina y, aunque en muchos casos es producido por factores genéricos, algunos pacientes tardan en percatarse que tienen esta condición debido a miembros de su mismo núcleo familiar.





La página detalla que, con frecuencia, los pacientes empiezan a experimentar los síntomas en una parte del cuerpo hasta que se expande a ambos lados.

Algunos de sus síntomas son: "Temblor en las manos, los brazos, las piernas, la mandíbula y la cara; rigidez en los brazos, las piernas y el tronco; lentitud de los movimientos; y roblemas de equilibrio y coordinación".

Mensajes de condolencias a Jessica Cediel

Tras conocerse la noticia del deceso, varios fanáticos y personalidades del entretenimiento nacional de la talla de Kristina Lilley (actriz de 'Pasión de Gavilanes'), Lina Arroyave y Elizabeth Loaiza le dejaron mensajes de solidaridad deseándole mucha fuerza para poder enfrentar la dura pérdida.

"Maravillosa hija... Diosito te dé fortaleza, 🙏 el cielo se viste de gala para recibir a tu papito❤️", "Lo siento mucho Jessica, sé cuánto amabas a tu papito, eso se notaba inmensamente. Dios lo tiene ahora en un mejor lugar pero aún así el siempre estará con ustedes", "Lo difícil que es aceptar el ciclo de la vida con las personas favoritas. 😢Mucha fuerza mamasita, te mando mucha luz de mi corazón a tu corazón✨🪽🩷", son algunos de los mensajes que se destacan.