Jessica Cediel apareció en la clínica y despertó preocupación en redes: "Todo tiene un para qué"

Jessica Cediel se ha convertido en una de las modelos y presentadoras más queridas de Colombia y una de las caras más sonadas a nivel internacional gracias a su trayectoria artística. Recientemente, la mujer de 43 años preocupó a sus seguidores al aparecer en las historias de Instagram mientras estaba en el hospital.

El hecho tuvo lugar el pasado 11 de septiembre. Aunque no ofreció muchos detalles acerca de los motivos que la llevaron a solicitar ayuda médica, sí aseguró que estaría ausente de las plataformas digitales mientras se recuperaba y lograba retomar su rutina con normalidad.

"Nos vemos en un par de días mi gente. Recuerden que Dios está en control y TODO tiene una para qué. Los amo. Bye", escribió junto a una fotografía en la que se le observa llevando bata quirúrgica y tapabocas al mismo tiempo que estaba recostada en la camilla del hospital.

De inmediato, las reacciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, pues le han deseado pronta recuperación para que de esta forma continúe realizando sus proyectos y compartiendo a través de redes cómo es su día a día.

"Espero que te recuperes pronto", "Todo lo puedes en Cristo que te fortalece", "Acompañándote desde la distancia", "Te queremos", son algunos de los mensajes que se destacan en los portales de entretenimiento que repostearon la foto.

Hace tan solo un par de días, Jessica mostró en el feed de Instagram que se encontraba de viaje, pues mostró fotos y videos en los que se le aprecia cantando música cristiana; asimismo, mostró su lectura actual: 'No debería ser así'.

Jessica Cediel ha enfrentado varios momentos complejos de su vida, tal fue el caso que hizo público hace años cuando fue diagnosticada con biopolímeros. La joven tuvo que someterse a cirugía para extraer parcialmente esta sustancia del cuerpo, pues le estaba dejando secuelas que agravaban su estado de salud.

Tras la dura batalla médica, Cediel también inició un proceso en contra de su cirujano (que era cercano a ella) y fue la voz para que otras destacadas figuras del medio como Lina Tejeiro identificaran su situación y solicitaran ayuda médica para poder mejorar su calidad de vida.