Final de La Venganza de Analía: cómo quedaron Analía, Pablo y qué pasó con su hija

La Venganza de Analía llegó a su Gran Final el pasado 12 de septiembre y causó todo tipo de emociones entre los fanáticos. Aunque Paulina y Guillermo no terminaron juntos, Analía corrió con mejor suerte, pues logró consolidar su relación con Pablo de la Torres.

¿Analía y Guillermo terminaron juntos en La Venganza de Analía?

Sí, luego del enfrentamiento con Guillermo en su casa, Analía tuvo que estar presente en la preparación del cuerpo del presidente de la República; sin embargo, volvió a centrarse en su vida amorosa hasta dos años después.

En el capítulo número 67 de la producción, se apreció la boda de la estratega política con Pablo de la Torre en medio de una ceremonia que recogió a las personas más cercanas a su círculo, tal es el caso de Juan Mario, Alejandra y Sofía.

“La verdad es que verlos a todos reunidos aquí me devuelve un poquito al pasado, a cuando llegué a este país porque creo que todos recuerdan que llegué con una sed de venganza importante y cada uno de ustedes, su apoyo, su amor, me hizo abrir los ojos y me hicieron darme cuenta de que después de los momentos más oscuros siempre llega el amanecer”, expuso en medio del brindis, añadiendo que la necesidad de venganza se transformó en necesidad de justicia.

A pesar de que este parecía ser el final de la historia no fue así, pues Analía le confesó a su esposo que tenía miedo de que Paulina regresara para arruinarle la vida a ellos y también a su pequeña hija.

Y esto se convirtió en una realidad, pues Peña se hizo pasar como una de las trabajadoras contratadas para el evento, logrando de esta forma estar en el entorno más cercano a la hija de la pareja. Aunque estuvo muy cercana a su núcleo familia, no logró hacer mayor daño, pues Analía llegó justo a tiempo para llevarse a la menor.

“Antes de embarcarte en un viaje de venganza, cava siempre dos tumbas”, fue el mensaje que se expuso al final del episodio, recogiendo las palabras de Confucio.

No te pierdas La Venganza de Analía 2 en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo.