Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Equipo de Valentina rompió el silencio sobre la situación de Lucho en El Cubo del Desafío

Equipo de Valentina rompió el silencio sobre la situación de Lucho en El Cubo del Desafío

Mientras Valentina permanece en La Ciudad de las Cajas, su equipo de trabajo se pronunció a propósito de la salida de Lucho. El exparticipante aseguró que hablará con la joven una vez se reencuentren.

Qué ha dicho la familia de Valentina frente a la situación de Lucho en El Cubo.
Foto: Caracol Televisión y @valentina_benicore
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: septiembre 12, 2025 08:45 a. m.

