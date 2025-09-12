Equipo de Valentina rompió el silencio sobre la situación de Lucho en El Cubo del Desafío

La salida de Lucho de La Ciudad de las Cajas ha causado todo tipo de reacciones entre los fanáticos del Desafío del Siglo XXI, pues muchos se preguntan si el Súper Humano se dará una oportunidad en el amor con Valentina luego de lo ocurrido en El Cubo de ditu. Lo cierto es que, en medio de la gira de medios del exparticipante, el equipo de Valentina decidió pronunciarse al respecto.

Qué dijo el equipo de trabajo de Valentina frente a la polémica de Lucho en el Desafío. Foto: Instagram @valentina_benicore

A través de una dinámica de 'Preguntas y respuestas' en las historias de Instagram de la girardoteña, sus seres queridos explicaron que habría que esperar a que la joven quedara fuera del formato para conocer su reacción, pues por el momento se ha mostrado optimista respecto al vínculo, enviándole diferentes mensajes al barranquillero en medio de la transmisión en vivo de los episodios.

"¿Crees que estuvo mal lo que hizo Lucho en El Cubo?", preguntó un usuario, a lo que el equipo de trabajo contestó: "Supongo que Valentina pensará al salir que cada persona es libre de tomar sus decisiones, pero también creerá que las acciones hablan más fuerte que las palabras y que lo que hizo Lucho no fue correcto si había un "vínculo previo" con ella. Ahora, la verdadera pregunta es: ¿Valentina le daría una oportunidad después de eso?".

Cuál era la situación sentimental de Valentina al Desafío

Durante el primer capítulo de la producción de Caracol Televisión, cuando se encontraba en Beta, Valentina expuso que se sentía atraída tanto por hombres como por mujeres y explicó que, aunque no tenía una relación sólida, sí llegó a tener un "casi algo" antes de quedar seleccionada para estar en el programa. Sin embargo, la emprendedora tomó la decisión de terminar con este vínculo para evitar malentendidos, pues sabía que podía pasar cualquier cosa una vez ingresara al exitoso formato.

Tras conocerse que empezó a tener un vínculo mucho más estrecho con Lucho y al descubrir las críticas por supuesta infidelidad, sus seres cercanos aparecieron en las cuentas oficiales de Valentina para poner punto final a las especulaciones y proteger su imagen.

