Murió actor de ‘El Cuerpo del Deseo’ tras luchar contra un agresivo cáncer

La industria televisiva está de luto por la partida de Eduardo Serrano, una de sus figuras más queridas en el mundo de las telenovelas, a los 82 años. El intérprete es recordado por su participación en múltiples producciones de la pantalla chica como El cuerpo del deseo, donde interpretó a Felipe Madero, 'El rostro de la venganza', 'Simplemente María', 'Dame Chocolate', entre otras.

Mira también: Homenaje a la Gorda Fabiola en Bogotá por su primer aniversario de muerte: será abierto al público



La noticia de su fallecimiento fue confirmada en la mañana del 11 de septiembre por su hija, Magaly Serrano, quien publicó en redes sociales un emotivo y extenso mensaje honrando su memoria.

“Este es un ‘nos vemos pronto, mi amado, mi rey, mi vida, lo más bello que tiene la hija, mi amor’. Pienso en tus 82 años y no puedo, sino agradecer tu vida: fuiste el mejor hijo y hermano; obediente, entregado, amoroso, respetuoso”, expresó.

De qué murió Eduardo Serrano

En julio de 2025, se hizo público que Eduardo Serrano había sido diagnosticado con cáncer de pulmón y estaba hospitalizado en Miami, Estados Unidos. Su deceso se produjo a las 5:30 de la mañana en un hospital de esa ciudad, donde recibía tratamiento. La enfermedad ya había hecho metástasis en el cerebro y afectado gravemente otros órganos. Su hija había explicado en agosto que el estado de salud de su padre se estaba deteriorando con rapidez.

Quién era Eduardo Serrano

Andrés Eduardo Serrano Acevedo fue uno de los primeros actores venezolanos de la “época de oro” y conquistó el cariño del público en América Latina por sus personajes entrañables en televisión.

Publicidad

Inició su carrera en la década de los 60 como actor de doblaje y en 1965 logró su debut en televisión con tan solo 23 años.

En lo personal, estuvo casado en tres ocasiones: primero con Carmen Julia Álvarez, luego con Mirtha Pérez, con quien tuvo a Magaly Andreína (1979); y finalmente con Haidy Velázquez, madre de sus dos hijos, Miguel Eduardo y Leonardo Andrés.

Publicidad

Mira también: Cantante del género urbano sufrió accidente cerebrovascular: su familia pide ayuda