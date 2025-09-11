En vivo
Caracol TV  / Actualidad  / Murió actor de ‘El Cuerpo del Deseo’ tras luchar contra un agresivo cáncer

Murió actor de ‘El Cuerpo del Deseo’ tras luchar contra un agresivo cáncer

Eduardo Serrano, uno de los actores venezolanos más respetados en el medio, falleció a los 82 años tras una dura batalla contra el cáncer de pulmón que le fue diagnosticado en julio de 2025.

Murió actor de la telenovela El Cuerpo del Deseo tras luchar contra un cáncer.
Foto: Caracol Televisión
Por: Daniela Correa Grisales
|
Actualizado: septiembre 11, 2025 04:54 p. m.

