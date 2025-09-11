Publicidad

Reacción de Juan Pablo Ángel a la eliminación de Gero del Desafío: así especuló el joven que sería

Gero se convirtió en el eliminado del noveno ciclo del Desafío. Su salida del formato significó al mismo tiempo que Lucho debió abandonar La Ciudad de las Cajas, pues se encontraba en El Cubo de eliminados.

Gero reveló cómo cree que reaccionó su padre frente a su eliminación del Desafío.
Foto: Caracol Televisión y @juanpabloangel9
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 11, 2025 08:01 a. m.