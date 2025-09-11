Reacción de Juan Pablo Ángel a la eliminación de Gero del Desafío: así especuló el joven que sería

Gero se convirtió en uno de los participantes más queridos del Desafío del Siglo XXI; por eso, su eliminación generó todo tipo de reacciones en La Ciudad de las Cajas, especialmente entre los miembros de la casa Alpha. El Súper Humano concedió una entrevista exclusiva para las redes de Caracol Televisión luego de despedirse de sus compañeros, por lo que reveló cómo fue su experiencia poniendo a prueba sus destrezas físicas, pero también su fortaleza mental.

Cómo cree Gero que reaccionó Juan Pablo Ángel a su eliminación

El exintegrante de Alpha admitió que quizás su progenitor tomó la situación desde dos diferentes perspectivas, teniendo en cuenta que lo podrían invadir los pensamientos como deportista, pero también los sentimientos de su rol como padre:



"Yo creo que mi papá debe estar pensando un poquito de todo, como 'ay Gero, ¿qué pasó ahí?' y como 'ay, Gero qué nota, qué felicidad, qué orgullo', un poquito como lo que estoy sintiendo en este momento. Una mezcolanza de emociones", explicó frente a las cámaras.

Asimismo, admitió que se lleva innumerables recuerdos de la producción en su corazón, tal es el caso de la vez que Beta estuvo en Playa Baja junto a Alpha, momento que calificó como la mejor experiencia que tuvo en las últimas semanas debido a lo unido que se volvió con sus compañeros.

"Conocí a mucha gente que hoy considero amigos y amigas que saldrán de aquí, de este programa, y nos podamos ver y compartir muchos momentos, pero también fue un momento demasiado fuerte, pero sentí mucha felicidad a la misma vez, fue muy raro. Playa Baja en sí es muy fuerte.... Pero la compañía de Alpha, esas nuevas amistades, me trajeron mucha felicidad", mencionó.

Es necesario mencionar que Gero quedó eliminado luego de enfrentarse a Eleazar, Gio y Rata, quienes dieron lo mejor de sí mismos en el terreno de juego para asegurar un cupo en la siguiente etapa del programa.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.