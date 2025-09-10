Publicidad

Homenaje a la Gorda Fabiola en Bogotá por su primer aniversario de muerte: será abierto al público

Homenaje a la Gorda Fabiola en Bogotá por su primer aniversario de muerte: será abierto al público

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Nelson Polanía hizo extensiva la invitación a sus seguidores para que lo acompañen al homenaje que se realizará el 18 de septiembre.

Polilla organizará homenaje para La Gorda Fabiola para conmemorar su primer aniversario de muerte.
Foto: Instagram @gorditafabiola
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 10, 2025 09:40 a. m.