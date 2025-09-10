Homenaje a la Gorda Fabiola en Bogotá por su primer aniversario de muerte: será abierto al público

El 19 de septiembre de 2024 Colombia se vistió de luto ante el fallecimiento de La Gorda Fabiola, una de las humoristas más destacadas del país y del programa Sábados Felices. Recientemente, Polilla apareció en su cuenta oficial de Instagram para invitar a sus seguidores a participar de un homenaje que le realizarán a la comediante en Bogotá, espacio en el que recordarán sus mejores momentos en la pantalla chica y elevarán oraciones para recordarla con cariño.

Mira también: Hijo de La Gorda Fabiola dejó Israel en medio de su conflicto con Irán: "Ruego por su bienestar"



"Amigos, les hago extensiva esta invitación por si quieren acompañarnos... Es un encuentro para orar y agradecer su memoria y legado... Gracias", escribió Nelson Polanía junto a la publicación que realizó el pasado 9 de septiembre, en donde brinda detalles del encuentro.

En la pieza, explica que el encuentro se llevará a cabo en el Centro Comercial Gran Estación, en el costado Esfera, ubicado en el segundo piso (frente a la boutique de La Gorda Fabiola) el 18 de septiembre a las 10:00 a.m.

Mira también: Hijo de Polilla y La Gorda Fabiola quedó atrapado en Israel por conflicto con Irán

Publicidad

"'Dios, espero hayas podido encontrar mi prontuario en los archivos del cielo': La Gorda Fabiola", finalizó el comunicado.

Es necesario mencionar que Fabiola Posada falleció un día después de cumplir años y de disfrutar de la compañía de su familia en el hospital. Desde entonces, Polilla y los hijos de Fabiola han compartido con sus seguidores cómo han enfrentado el proceso de duelo y han revelado la conexión que tienen con el alma de ella a través de los sueños.

Publicidad

Mira también: Polilla se conmovió y lloró al recibir un cuadro de La Gorda Fabiola: “Siento de todo”

Las reacciones de los internautas ante la noticia del homenaje no se han hecho esperar: "En la distancia los acompañaré", "Qué hermosa te quedó la tarjeta, los acompañaremos", "Siempre presentes en mis oraciones, saludos desde Medellín", "Ya un año sin La Gordita, como pasa el tiempo de rápido", "Hermosa dama, que Dios te tenga en un lugar muy lindo", "Allí estaré con el favor de Dios", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Fabiola Posada no murió por complicaciones cardiacas o de diabetes, sino por una bacteria que adquirió y que deterioró su estado de salud en un par de días. Su deceso tomó por sorpresa no solo a su familia, sino a todo el país.