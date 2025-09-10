Rata le robó un beso a Deisy en la Suite ditu del Desafío y ella le reclamó: "Quién le dio permiso"

Rata se convirtió en uno de los grandes protagonistas del capítulo 48 del Desafío no solo por el triunfo de Omega en el terreno de juego, sino también porque decidió invitar a Deisy a compartir con él en la Suite ditu. Cabe aclarar que esta no es la primera vez que ambos tienen la oportunidad de estar a solas, pues ya lo habían hecho cuando él todavía era un miembro de la casa Gamma.

Lo cierto es que durante el encuentro, el Súper Humano aprovechó para robarle un beso a su compañera, quien no dudó en reclamarle, asegurando que ella no le había dado autorización para que se le acercara de esta forma. El hecho tuvo lugar justo cuando le estaba contando la situación que vive en Alpha por cuenta de Leo, ya que se ha mostrado interesado en ella desde que la cambiaron de equipo.

"Pero yo no te veo como una competencia", dijo Rata justo antes de darle un beso a Deisy en los labios, gesto que fue recibido por ella con sorpresa. Ante el particular encuentro, la joven dijo: "¿Quién le dio permiso?".

El competidor de la casa Omega intentó no darle mucha importancia al tema, pues le contestó: "No, ratificando como lo del tema, para que veas que no eres una competencia"; posteriormente ambos continuaron conversación con normalidad.

Es necesario mencionar que este sería el primer beso formal de la pareja en La Ciudad de las Cajas, pero no el único coqueteo, pues anteriormente Gamma había invitado a Deisy a un almuerzo en donde la hicieron sentir muy cómoda. En medio de la conversación, Rata la besó cerca a la boca mientras sus compañeros gritaban de la emoción y los felicitaban por estar construyendo una historia de amor en el programa.

A pesar de que algunos Súper Humanos como Katiuska creen que Deisy genuinamente está interesada en Rata, hay ciertos internautas que consideran que se trata de una estrategia de juego.

