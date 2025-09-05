Publicidad

¿Deisy se burló de Rata en la prueba del Desafío? VIDEO del golpe de Leo a Gio que lo hizo rebotar

Andrea Serna convocó a tres hombres y dos mujeres por equipo al Box Rojo, en el que los Súper Humanos también deberán competir por quedarse con la posibilidad de recibir noticias de sus seres queridos.

Leo protagonizó divertido momento en el Box Rojo del Desafío al enfrentarse con Rata y Gio.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 08:24 p. m.