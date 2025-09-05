¿Deisy se burló de Rata en la prueba del Desafío? VIDEO del golpe de Leo a Gio que lo hizo rebotar

Alpha, Gamma y Omega atendieron el llamado de Andrea Serna y llegaron al Box Rojo dispuestos a todo para quedarse con el primer puesto del Desafío de Sentencia y Servicios. Uno de los momentos más llamativos del encuentro tuvo lugar cuando la presentadora solicitó que un hombre por equipo se presentara en el terreno de juego para el primer enfrentamiento el día.

Inicialmente, ningún hombre quiso jugar de primeras contra sus compañeros; sin embargo, después de una pausa, se definió que Leo, Rata y Gio protagonizarían esta pelea en la zona delimitada.

El duro golpe de Leo a Gio en el Desafío de Sentencia y Servicios

En el video se logra ver el momento exacto en el que Leo golpeó inicialmente a Gio con fuerza, provocando que él cayera a unos cuántos pies de distancia y rebotara contra el piso teniendo en cuenta que estaba cubierto por una pelota inflable. A los segundos, dirigió su atención en Rata, quien hizo todo lo posible por mantenerse en pie; sin embargo, la diferencia de tamaño y fuerza hicieron que él terminara cediendo y saliéndose del área delimitada.

Esta situación causó gracia entre sus compañeros de la escuadra rosada y también en Deisy, quienes tomaron el momento con buen sentido del humor al ver que el competidor de OCR se esforzó para darle un punto a su nueva escuadra.

