Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Vuelta a España
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Sathya habla de ‘arrunchis’ en el Desafío: “yo no me metí en las cobijas para tapar”

Sathya habla de ‘arrunchis’ en el Desafío: “yo no me metí en las cobijas para tapar”

La joven eliminada del Desafío Siglo XXI recordó su paso por Alpha y Omega y se refirió al ‘arrunchis’ que tuvo con Andrey en el Cubo de los Eliminados. Mira qué dijo acá.