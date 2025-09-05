Sathya habla de ‘arrunchis’ en el Desafío: “yo no me metí en las cobijas para tapar”

Sathya fue eliminada del Desafío Siglo XXI en el capítulo 33 y el pasado 2 de septiembre salió definitivamente de la Ciudad de las Cajas, después de haber estado varios días en el Cubo de los Eliminados junto a Andrey y luego con Lucho. Tras su visita a Día a Día, la joven participó en una transmisión en vivo donde habló sin filtros sobre momentos polémicos de su experiencia en el reality.

Mira también: Sathya, del Desafío, envía contundente mensaje a Katiuska: "Es momento de asumir sus errores"



Ante la pregunta sobre si pasó algo con Andrey, quien también hizo parte de Omega, ella aclaró: “La verdad… no. Él fue como ese amigo que tienes y que los demás dicen que parecen novios. Es la persona que te consiente, que te pregunta cómo estás, te escucha, te anima”.



Sathya habla de 'arrunchis' en el Desafio

Luego recordó un episodio que vivieron juntos: “Tuvimos un arrunchis en un momento en que estaba cayendo el señor aguacero y yo decía ‘me estoy muriendo del frío’, pero igual no me metí en las cobijas para tapar lo que estaba pasando porque en realidad no pasó nada; simplemente él me abrazó y dije ‘no me siento sola, por lo menos hay alguien al lado mío’”.

La presentadora le preguntó si había vuelto a hablar con él tras su llegada a Bogotá, y respondió: “Aún no hemos hablado, pero sí lo quiero ver, mi idea es poderlo apoyar en su emprendimiento y él quiere hacer lo mismo con el mío. Es una persona importante”.

Por qué Sathya se arrepintió de cortarse el cabello en el Desafío

Publicidad

Pero Andrey no fue el único del que habló. La campeona nacional de Street Workout también mencionó a Lucho, eliminado de Alpha, con quien compartió en el Cubo cuando vistió los colores morados: “Con él entablamos una bonita relación de amistad, él era como mi hermano mayor, era el único que me quería”.

Además, recordó la polémica que surgió por el castigo del corte de cabello, ya que en un principio, ella había dicho que no tenía problema alguno en asumirlo, pero luego se arrepintió y Cami lo afrontó en medio de lágrimas.

Publicidad

Mira también: Cómo inició la “pelea” de Sathya y Manuela en el Desafío del Siglo y qué tiene que ver Eleazar

"Lucho me hizo repensarlo, él me dijo que lo pensara dos veces, que yo no tenía que sacrificarme por todo el grupo. Me recordó que, si yo ya tenía el chaleco de sentencia, de por sí tenía un pie por fuera”. Según ella, esas palabras y la actitud de Camila la llevaron a arrepentirse de asumir un castigo que no le correspondía.