Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Sathya, del Desafío, envía contundente mensaje a Katiuska: "Es momento de asumir sus errores"

Sathya, del Desafío, envía contundente mensaje a Katiuska: "Es momento de asumir sus errores"

La más reciente eliminada del Desafío Siglo XXI, Sathya, estuvo en El Sentenciado para contar su experiencia en el reality; asimismo, de cómo fue estar un ciclo largo en Playa Baja.

Foto: Caracol Televisión
Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 11:38 p. m.