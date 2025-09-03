Sathya, del Desafío, envía contundente mensaje a Katiuska: "Es momento de asumir sus errores"

Sathya habla en El Sentenciado de su eliminación del Desafío Siglo XXI y también de aquellos momentos que la marcaron durante su estadía en el programa. En un primer momento, se refirió al hecho de sacrificar su cabello, cuando Alpha debía cumplir el castigo.

Qué dijo Sathya de Katiuska en el Desafío

Ella indicó que se le medía a esto, pero luego cambió de opinión y por eso Cami, quien en ese instante era la capitana, tuvo que afrontar aquel reto que al comienzo le costó asimilar. Entonces, ¿qué pasó? Ella afirma que como iba a Muerte y le parecía injusto. Asimismo, reveló que Cami le ofreció $6 millones si ella se lo cortara.



Posteriormente, habló del momento en el que Andrea Serna la llamó para contarte que volvía al Desafío Siglo XXI, pero en redes afirmaron que no estaba emocionada por regresar a competir con sus compañeros. "Yo realmente me encontraba muy feliz, pues el día anterior yo estaba deseando de verdad como por un milagro estuviera en el juego", expresó.

Por otra parte, afirmó que cuando llegó a Omega la acogieron muy bien, pero cuando había problemas tenía instantes tensionantes con aquellos compañeros. A raíz de este tema, surgió el nombre de Katiuska, con quien tuvo una fuerte pelea cuando estaba en Playa Baja, en la que tuvieron que aguantar hambre por varios días.

"Siento que mi manera de reaccionar muchas veces era callándome las cosas, mi personalidad no es como la de ella que explota y te dice todo sin pensar. Eso por dentro me estaba haciendo mucho daño. Yo le diría que es momento de asumir esas responsabilidades en cuestión de errores, pero siento que ella tiene un buen corazón", puntualizó.

Adicionalmente, se refirió a Eleazar, de Alpha. En El Sentenciado habló acerca del instante en el que se puso el chaleco, pero ella no estuvo de acuerdo con aquel acto. Revela que tenía miedo de afrontarlo, porque nunca lo había hecho. "Cuando ya tomé fuerzas, dije, tengo que enfrentar esto, es injusto y le dije", expresó.

