Capítulo: Sathya pensó en renunciar al Desafío cuando estaba en Omega: “Eso es muy duro”

En casi 29 minutos, Sathya, eliminada del Desafío, revela lo que opina de Alpha por las dos veces que estuvo en el equipo antes de llegar a Omega. Asimismo, de cómo fue tener una temporada larga en Playa Baja, en la que no tenían qué comer. Precisamente, en ese momento ella pensó en renunciar, porque, para según indica, es muy duro no tener esa energía para darla toda en las pruebas.

