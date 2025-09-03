Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Reina del Flow
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Capítulo: Sathya pensó en renunciar al Desafío cuando estaba en Omega: “Eso es muy duro”

Capítulo: Sathya pensó en renunciar al Desafío cuando estaba en Omega: “Eso es muy duro”

En este capítulo de El Sentenciado, Sathya, la más reciente eliminada del Desafío Siglo XXI, habla acerca de su experiencia por el programa y cómo vivió los momentos más duros en Playa Baja.

Sathya pensó en renunciar al Desafío cuando estaba en Omega: “Eso es muy duro”
Sathya pensó en renunciar al Desafío cuando estaba en Omega: “Eso es muy duro”
Foto: Caracol Televisión
Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 10:16 p. m.