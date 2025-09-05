Hijo de Carolina Cruz protagonizó emocionante momento junto a James Rodríguez: pocos lo notaron

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque conformaron una de las parejas más reconocidas del entretenimiento colombiano durante cerca de 13 años y fruto de su relación nacieron sus dos hijos, Matías y Salvador. Aunque se separaron, ambos mantienen una relación cordial por el bienestar de los pequeños.

Hijo de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque al lado de James Rodríguez

En el encuentro de la Selección Colombia frente a Bolivia, el 4 de septiembre, en el que la tricolor se jugaba la clasificación al Mundial de Fútbol 2026, Matías vivió un emocionante momento junto a James Rodríguez: caminó de su mano hacia la cancha y estuvo a su lado mientras se entonaba el himno nacional.



El actor cucuteño compartió con sus más de 4 millones de seguidores de Instagram un carrusel de fotos y videos del instante en que su hijo salió al campo y luego celebró el gol, acompañado del texto: “Día perfecto. Mati saliendo en el Metropolitano, cantando el himno con manito en el pecho, con el 10 de la selección”.

Por su parte, Carolina Cruz reaccionó en sus historias de Instagram y escribió: “Viendo a mi amor. Dios mío, la emoción de una mamá. Aquí viéndote mientras termino de trabajar”, mientras se le escucha decir que no podía llorar para no arruinar su maquillaje. Luego, reposteó la publicación de Palomeque con emojis de corazones y caras enamoradas.

Incluso la abuela del pequeño y madre de Carolina comentó: “Mi niño hermoso, te amo Maty 😍”.

Mensaje de Carolina Cruz a Lincoln Palomeque por el Día del Padre

El pasado 15 de junio, Carolina Cruz aprovechó la celebración del Día del Padre para dedicarle unas palabras a Lincoln Palomeque destacando su rol en la vida de los niños: "Feliz Día del Padre para ti. Eres el mejor para nuestros hijos, te aman y aman estar a tu lado. Que Dios te llene de vida y salud para que se puedan seguir disfrutando".

No fue la primera vez que le dedicó mensajes a Lincoln Palomeque. El pasado 20 de marzo, él cumplió 48 años y también dejó ver lo bien que se llevan, aunque ya su amor se haya acabado. "Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga y te llene de mucha vida para seguir disfrutando a estos gordos que tanto te aman y necesitan", afirmó.

