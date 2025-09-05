Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Vuelta a España
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Hijo de Carolina Cruz protagonizó emocionante momento junto a James Rodríguez: pocos lo notaron

Hijo de Carolina Cruz protagonizó emocionante momento junto a James Rodríguez: pocos lo notaron

Matías, hijo de la presentadora de Día a Día y el actor Lincoln Palomeque, salió a la cancha de la mano de James Rodríguez y lo acompañó mientras sonaba el himno nacional, antes del partido contra Bolivia.

Hijo de Carolina Cruz estuvo al lado de James Rodríguez antes del partido de Colombia VS Bolivia.
Hijo de Carolina Cruz estuvo al lado de James Rodríguez antes del partido de Colombia VS Bolivia.
Foto: Instagram @carolinacruzosorio
Por: Daniela Correa Grisales
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 07:59 a. m.