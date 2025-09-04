La promesa de Yeison Jiménez a Dayro Moreno si hace gol en el partido de Colombia.

La Selección Colombia se enfrenta este 4 de septiembre a Bolivia, en un encuentro decisivo, pues es la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial. La convocatoria de Dayro Moreno para este partido fue una de las sorpresas más comentadas, pues el delantero de Once Caldas regresa a la Selección después de nueve años de ausencia, lo que despertó expectativas entre los aficionados.

Mira también: Quiénes son las mamás de las hijas de Dayro Moreno, de la Selección Colombia



Entre las reacciones, destacó la del cantante de música popular Yeison Jiménez, quien no dudó en sumarse a la fiebre futbolera. En una publicación de Gol Caracol en Instagram en la que preguntaban qué promesa cumplirían los hinchas si Dayro marcaba el gol de la clasificación, el intérprete de 'Vete' y 'Aventurero' comentó: “Le gasto media”.

El comentario rápidamente se volvió viral, acumulando más de 1.800 reacciones y generando todo tipo de respuestas de los seguidores.

La promesa de Yeison Jiménez a Dayro Moreno si hace gol en partido de Colombia. Foto: Instagram @golcaracol

Publicidad

¿Dayro Moreno será titular ante Bolivia?

Pese a la expectativa por su regreso, el técnico Néstor Lorenzo confirmó que Moreno iniciará el encuentro en el banco de suplentes. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que entre en algún momento del partido:

“Dayro es un jugador más dentro del plantel. Se ha ganado la convocatoria con base en lo que está haciendo en su club, la continuidad y regularidad que ha tenido. Es una opción como aquellos que van a estar sentados con él en el banco”.

Publicidad

Lorenzo también resaltó las razones de su llamado: “Es un jugador preciso en la definición, no le pesa jugar en determinados ambientes, tiene experiencia”.

¿Habrá Desafío este 4 de septiembre?

La transmisión del partido iniciará desde las 5:30 p.m., espacio que normalmente está apartado para Karsu y Todo por mi familia. Esta emisión ocupará también los espacios de Noticias Caracol (emisión central) y una parte del Desafío del Siglo XXI. A las 8:30 p.m., cuando se conozca el resultado del trabajo realizado por 'La Tricolor', los televidentes podrán disfrutar del partido de Brasil Vs. Chile para estar atentos de la tabla de posiciones de este evento.

Mira también: Él es el futbolista de la Selección Colombia que falleció mientras jugaba un partido

La buena noticia es que sí habrá Desafío este 4 de septiembre, solo que tendrá un leve retraso para cederle el espacio a la fiebre del fútbol. En este sentido, el reality de los colombianos iniciará a las 9:30 p.m. y acabará a las 11:00 p.m., lo que significa que no darán La Venganza de Analía que está en sus últimos capítulos.

