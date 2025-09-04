Paola Turbay reapareció en redes sociales con sentido mensaje: “me afecta un poco”

La actriz y exreina de belleza Paola Turbay reapareció en redes sociales con una publicación cargada de reflexión, en la que habló sobre cómo la ha afectado emocionalmente la reciente muerte de su primo, el senador Miguel Uribe Turbay, así como otros acontecimientos familiares y del país.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Turbay explicó que su ausencia en plataformas digitales se debió a que no tenía energía ni ánimo para aparecer públicamente en medio de una etapa difícil.

“Ando medio averiada, he estado un poco bajita de nota por los temas familiares, por lo que pasa en el país, en el planeta, en el mundo. Todo este tema de la humanidad que somos ahora me afecta un poco”, expresó.

Cabe recordar que el precandidato presidencial falleció el pasado 11 de agosto, dos meses después de haber sido víctima de un atentado. Además, semanas antes, el 30 de junio, se conoció la muerte de Nydia Quintero, exprimera dama del país y tía de la actriz.

En su publicación, Turbay también compartió un hallazgo curioso que descubrió con ayuda de la inteligencia artificial: que ya había cumplido 20.000 días de vida. Este hecho la llevó a una profunda reflexión:

“Son 20.000 amaneceres, 20.000 lunas, 20.000 veces asistiendo a la escuela de la vida, porque al final esto es un aprendizaje. Hay que disfrutarlo porque esto es un regalo, y no debemos dar por sentado ningún día”.

El mensaje recibió decenas de comentarios de apoyo por parte de sus seguidores, quienes destacaron la importancia de sus palabras: “Siempre hay que celebrar la vida ❤️ un abrazo”, “Gracias por tus palabras y reflexiones; creo que muchos colombianos nos sentimos igual”, “No eres la única que se siente así con este mundo al revés”.

Paola Turbay lamentó la muerte de Miguel Uribe Turbay

Días antes, la actriz compartió varias fotografías junto a su primo, a quien despidió con un sentido mensaje lleno de amor y admiración:

“Siempre mantuve la ilusión de volverte a ver, de abrazarte otra vez y de seguir soñando contigo con un país más justo y amable para todos. Mi excesivo optimismo jamás concibió este final. Me imaginé algún día contarte cómo lograste unir al país… y al mundo, alrededor de un mismo sentir; cómo, sin importar partido o religión, conseguiste que todos compartiéramos la misma oración”.

