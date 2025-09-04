Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La luz de mi vida
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Paola Turbay reapareció en redes sociales con sentido mensaje: “me afecta un poco”

Paola Turbay reapareció en redes sociales con sentido mensaje: “me afecta un poco”

La actriz que interpreta a Paulina Peña en La Venganza de Analía 2 se sinceró en redes sociales sobre cómo diversos acontecimientos la han afectado emocionalmente e invitó a sus seguidores a reflexionar sobre lo efímera que es la vida.

Paola Turbay reapareció en redes sociales con sentido mensaje.
Paola Turbay reapareció en redes sociales con sentido mensaje.
Foto: Instagram @paolaturbay
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 03:23 p. m.