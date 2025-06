Los cinco accidentes que ha tenido Paola Turbay: uno de ellos fue estrenando carro

En este capítulo, Paola Turbay, la antagonista de La Venganza de Analía 2, vuelve para contar esos cinco accidentes que ha tenido a lo largo de su vida. Primero revela que no fue un bebé inesperado, pero que sus padres siempre la amaron desde que llegó a este mundo.

Accidentes que ha tenido Paola Turbay

Al comienzo tuvo algunos tropiezos, muy normales, pero esos han tenido repercusiones en el presente. Aunque no son de gravedad, ha sufrido varios episodios, en las que más de uno quedó sorprendido por todo lo que le ha sucedido a sus 54 años.

"Me he partido este hombro, este otro, me he perdido los dos tobillos, y el coxis, casi que todas las extremidades", inicia revelando. Allí dice que el primero fue cuando había comprado su carro, solo bastaron 20 kilómetros para tener un accidente.

Luego cuando se fue a esquiar en la nieve. Cuenta que se cayó y se pegó y se fisuró el hombro izquierdo. Después, cuando estaba practicando snowboard, en los primeros diez minutos tuvo un fuerte golpe en el coxis.

Luego tuvo que hacer varios viajes y le sugirieron llevar una dona en cada uno de los vuelos. Tras esto, se dio cuenta de que ese elemento era para las hemorroides. Hace poco fue, tuvo otro accidente, en la que se dio solo cuando iba caminando. Iba con sobrina y por un escalón se resbaló y aún le molesta. "Ahí vamos". Por eso, tuvo que someterse a varias infiltraciones y hasta tuvo que descansar por un tiempo.

