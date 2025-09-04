Mamás de las hijas de Dayro Moreno, goleador de la Selección Colombia: una es cantante y reina

Dayro Moreno es uno de los futbolistas colombianos más destacados que fue convocado recientemente a la Selección Colombia para luchar en las eliminatorias al Mundial Canadá, México y Estados Unidos 2026. Con su aparición en la lista de jugadores, muchos han deseado conocer más acerca de su vida personal, sobre todo sobre quiénes son las mujeres que lo han marcado un antes y un después en su vida.

Quiénes son las mamás de las hijas de Dayro Moreno

La hija mayor del jugador es Salomé, fruto de la relación que tuvo con Paola Andrea Villareal. Aunque no se tienen muchos detalles de esta mujer debido a que no es una figura pública, sí se ha podido establecer que es oriunda de Chicoral, Tolima, (al igual que el deportista) y que contrajeron matrimonio en 2008; sin embargo, la unión no duró mucho tiempo, por lo que decidieron partir caminos.



Luego de esta ruptura amorosa, Moreno conoció a Marcela Muñoz, hermana de la modelo Sandra Muñoz. Marcela es una destacada modelo que recoge más de 200 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, además de ser cantante y reina de belleza. Ambos se casaron en 2018 y trajeron al mundo a la pequeña Shantal. A pesar de la sólida y mediática relación que sostuvieron, decidieron separase al tiempo; sin embargo, siguen sosteniendo una relación cercana que vela por el bienestar de su hija.

Recientemente, Muñoz se alzó con el título de Señora Mundo Colombia 2025, evento que cubrió el programa de entretenimiento La Red. Allí, se le preguntó a la mujer respecto a cómo manejan la crianza de Shantal y cómo es la relación como padres de familia.

"Con Dayro yo me llevo súper bien, llevamos una excelente relación de padre y madre. Sigo siendo como su apoyo, su guía. Yo lo apoyo en todo lo que él necesite y desee, siempre como su mano amiga. Es el papá de mi hija, yo siempre quiero lo mejor para el papá de mi hija porque eso nos hace familia y yo soy la que le halo las orejas a veces cuando veo que está un poquito desjuiciadito", admitió Marcela en exclusiva.

