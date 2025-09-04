Publicidad

Noticias Caracol
Yeferson Cossio le dio la bienvenida a su sobrino, hijo de Cintia, tras presentar impase de salud

El creador de contenido digital se encuentra en Singapur. El viaje lo habría realizado poco después de conocer a su sobrino, pues posteó una tierna dedicatoria para el nuevo integrante de la familia.

Yeferson Cossio le dio la bienvenida a su sobrino, pero también alertó sobre su estado de salud.
Foto: Instagram @yefersoncossio
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 06:33 a. m.