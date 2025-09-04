Yeferson Cossio le dio la bienvenida a su sobrino, hijo de Cintia, tras presentar impase de salud

La familia Cossio está que no se cambia por nada debido al nacimiento del segundo hijo de Cintia Cossio el pasado 1 de septiembre. Fue la creadora de contenido digital la encargada de anunciar la noticia 48 horas después en su feed de Instagram, por lo que recibió múltiples mensajes por parte de sus seguidores, sus seres queridos y también los miembros de su familia, entre ellos Yeferson Cossio.

"Bienvenido a la familia. 😍 ya nació el sobrinito. 🥰 La última foto fue cuando nació Thiago", fue le mensaje que escribió junto a una galería de tres fotografías. En las dos primeras se le ve cargando al recién nacido mientras permanece acompañado de su hermana y de su sobrino menor, mientras que la última fue captada durante nacimiento de Thiago (hace años), quien llamó particularmente la atención por su gran tamaño cuando acababa de salir del vientre.

Las reacciones ante la emotiva publicación no se hicieron esperar: "Nació un nuevo niño bendecido y multimillonario de este país", "El bebé es igualito al hermano mayor", "Esas mujeres paren y salen preciosas del parto, una simple mortal queda como un garabatico", "Si la vida no te da hijos, pues que te regale sobrinos", son algunos de los mensajes que se destacan en la plataforma.

Este pronunciamiento tiene lugar luego de que Yeferson les contara a sus más de 12 millones de seguidores en Instagram que había abandonado Colombia temporalmente por un viaje a Singapur.

"Empezamos remal en Singapur. Me intoxiqué. Estoy vomitando hasta lo que no tengo. Probé una comida típica de aquí: Siew Mai, creía que era solo cerdo, pero era cerdo con camarones revueltos. Yo soy alérgico a los camarones y aquí estoy con la garganta cerrada que no puedo respirar casi", explicó en medio de las historias de la citada red social.

Yeferson Cossio se intoxicó en el extranjero. Foto: Instagram @yefersoncossio

Afortunadamente, poco después mostró que se encontraba mucho mejor, pues se grabó en medio de su rutina del gimnasio mientras hablaba sobre las conductas que son motivo de multa en dicho país, pero no en Colombia; lo que considera, a su modo de ver, un poco alarmante.