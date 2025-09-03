Lágrimas de Zambrano por dura pérdida en el Desafío: se despide de un gran integrante de Gamma

Zambrano se mostró visiblemente conmovido en el capítulo 44 del Desafío del Siglo XXI luego de conocer que Juan decidió sacar a Rata de Gamma para que se incorporara de inmediato a Omega. Esta decisión llegó acompañada con la noticia de que Potro será el nuevo miembro de los naranjas, a pesar de que estuvo en la escuadra rosa desde que inició el programa y que incluso fue el líder del grupo durante el Desafío de Capitanes.

Mira también: El 'arrunchis' de Lucho y María C, tras ser eliminados del Desafío: "Por fin nos pudimos ver"



Las palabras de Zambrano a Rata en el Desafío 2025

Mientras en Omega hacían todo por darle aliento a Potro y explicarle el motivo por el que Juan decidió sacarlo de la escuadra, en Gamma lloraban la partida del Súper Humano, quien se convirtió en una ficha clave para que la casa consiguiera las victorias en el terreno de juego. Ante la conmovedora situación, Zambrano abrió su corazón:



"Yo no soy una persona de sentimientos, pero el equipo me ha llegado y de verdad que cuando competía contigo era full bien, se sentía mucha adrenalina, me gusta y yo siempre lo he dicho a todo el mundo: 'Rata está primero en el Desafío'. Da todo por Omega, sé que eres Gamma de corazón y siempre te vamos a querer y te vamos a apreciar", expresó entre lágrimas en frente de sus compañeros.

Mira también: Habría un cambio en la capitanía en Gamma: así fue la discusión en el equipo del Desafío

Publicidad

Posteriormente, en la habitación, le prometió al competidor de OCR que harán todo lo que esté a su alcance para obtener el primer puesto en el Desafío de Capitanes y así recuperarlo:

"Cuando llegue Prueba de Capitanes volverás a casa", le juró a su colega.

Publicidad

Mira también: ¿María C. le regaló su puesto en el Desafío a Myrian? La exreina destapó la verdad tras su derrota

Es necesario mencionar que Rata ganó el Desafío de Capitanes y decidió mantener la estructura del equipo tal cual se configuró desde el inicio del programa. En este sentido, incorporó a Grecia debido a que el grupo solo había experimentado la pérdida de Isa en el Desafío a Muerte. Ahora, el joven se prepara para vivir una nueva etapa en el programa.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.