Sathya, eliminada del Desafío, destapó que se sintió “pisoteada” por las peleas en Omega

Sathya salió oficialmente de La Ciudad de las Cajas luego de la eliminación de María C. del Desafío del Silo XXI. La joven concedió una entrevista exclusiva para El último adiós, por lo que aprovechó para hablar de su proceso en el reality y también para confesar cómo percibió la relación con sus compañeros de Omega. Sathya se fue en contra de sus excompañeros de Omega en el Desafío

La Súper Humana reveló inicialmente que no se sentía comprendida por sus compañeros de Omega debido a que había “subgrupos” dentro de la escuadra y que el que más tenía poder sobre los demás era el conformado por los participantes provenientes de Barranquilla.

“Muchas veces sí me sentía pisoteada, sentía que me veían como la débil en la misma casa, pues más que todo por mi personalidad, ni siquiera porque no tuviera las habilidades”, explicó en medio del encuentro.

La joven aseguró que en muchas ocasiones los integrantes de la escuadra rosada no sabían cómo usar adecuadamente las palabras y terminaban siendo groseros teniendo en cuenta la frustración al perder los encuentros deportivos, la falta de comida y el hecho de que no tenían ningún tipo de comodidad que les permitiera recuperar energías.

Sathya no se quedó callada cuando le preguntaron cuáles eran los participantes más confiables del Desafío del Siglo XXI. Por un lado, confesó que tenía un vínculo muy estrecho con Andrey debido a que se comportaba como un padre y estaba siempre pendiente del bienestar de sus compañeros; sin embargo, también abrió un espacio para incluir a Lucho, argumentando que siempre intentó alentarla en el tiempo que compartieron juntos y hasta tuvieron un vínculo más estrecho cuando compartieron cama en la Suite ditu.

En contraposición, admitió que no confió en Zambrano y en Katiuska, a pesar de que esta última fue la líder de los rosados mientras ella estuvo en el juego por segunda vez, pues constantemente le hacía ver sus errores y la culpaba por las pérdidas en el terreno de juego.

Finalmente, confesó que Rata es, en su opinión, es el participante más fuerte de toda la competencia gracia a su preparación y experiencia en OCR, y señaló que Isa, quien quedó eliminada en la etapa de cuatro equipos, debía seguir trabajando en algunos detalles.

