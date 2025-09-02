Publicidad

Noticias Caracol
Sathya, eliminada del Desafío, destapó que se sintió “pisoteada” por las peleas en Omega

Tras su salida de La Ciudad de las Cajas, Sathya recordó las fuertes discusiones que protagonizó en Omega y dio a conocer su opinión acerca de una supuesta alianza que hay entre algunos compañeros que se conocían antes de entrar al programa.

Foto: Caracol Televisión
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 10:54 p. m.