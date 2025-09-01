Publicidad

Por qué Alpha se le fue en contra a Valentina en el Desafío: polémica propuesta despertó sospechas

Luego del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo en el Box Rojo; Valentina le propuso a los integrantes de Alpha cambiar de estrategia en el juego, asegurando que ya está aburrida de atacar a los mismos de siempre.

Polémica propuesta de Valentina en Alpha respecto a la estrategia que están usando en el Desafío.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 09:42 p. m.