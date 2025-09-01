Por qué Alpha se le fue en contra a Valentina en el Desafío: polémica propuesta despertó sospechas

Valentina se convirtió en la gran protagonista del capítulo 42 del Desafío del Siglo XXI debido a una polémica propuesta que hizo en la casa Alpha luego del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo. La Súper Humana sugirió cambiar la estrategia que el grupo está llevando a cabo en la que busca proteger a Gamma y atacar directamente a Omega hasta debilitarlo completamente.

"Yo quiero que me escuchen para ver si le mandamos el chaleco a Gamma, yo lo llevo, pero que todos estén de acuerdo. De igual manera, qué tal que en el camino se me choquen los cables y diga 'no, para Omega'. Nada, yo siento que en algún momento ellos también se van a voltear y el juego también se va a ver así, es el último chaleco", expresó en frente de todos sus compañeros.

Al ver que sus colegas, especialmente los hombres, se negaron a seguir sus indicaciones argumentando que ya habían dado su palabra, la joven se desbordó en lágrimas, solicitando de esta forma que confiaran en ella.

Desesperado ante esta situación, Leo aprovechó su voz de mando en el grupo y dio a conocer cuál sería el siguiente movimiento que daría en La Ciudad de las Cajas para garantizar su seguridad en los próximos días: "En este momento voy a tomar mi rol de capitán y ya dije, el castigo y el chaleco van para Omega y ya. Si nadie lo quiere llevar, yo lo llevo y ya", explicó.

Valentina, por su parte, se retiró a la habitación mientras los demás integrantes de la escuadra ultimaban los detalles de la entrega de la sentencia, que en esta oportunidad estuvo a cargo de Deisy. La exintegrante de Omega quería entregar directamente el Chaleco de Sentencia en la casa rosada para cerrar un ciclo y demostrar que no guarda ningún tipo de resentimiento contra sus rivales.

