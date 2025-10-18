"Nunca me atreví a contar la verdad”: Andrea Valdiri se sincera sobre una de sus relaciones

Andrea Valdiri ha dado de qué hablar en los últimos días, porque este sábado 18 de octubre peleará con Yina Calderón en el Coliseo MedPlus en Bogotá. Todos están a la expectativa de lo que va a pasar y quién será la ganadora de este encuentro tan esperando del año.

Qué dijo Andrea Valdiri de sus relaciones pasadas

Ahora bien, en vísperas de este evento tan importante, la novia de Juan Daniel Sepúlveda habló de sus relaciones pasadas. Ella no indicó el nombre de la persona, pero sí afirmó que con él duró un buen tiempo.



"Cuando terminé una relación, una de las tantas, la gente me dio tan duro, que nunca supo la verdad y nunca me atreví a contarla. Llegó ese momento y mi mamá dijo 'el que es sabio, calla, pasará el tiempo y tú verás caer a más de uno cuando se metan contigo'. La gente sabe y Dios sabe como uno actúa. Siempre he sido muy entregada y he dado lo mejor de mí", empezó diciendo.

Posteriormente, Andrea Valdiri indicó que ella siempre los regalos y los momentos lindos, pero que nunca reveló esos momentos tristes que pasó en su vida. Afirmó que los internautas la han criticado por subir videos presumiendo de esos lindos instantes, en vez de los de fortaleza para seguir adelante.

"Y uno no es que sea mala mujer, es que tú en redes no prendes una cámara para mostrar las cosas negativas de esa persona. Yo muestro todo lo bonito y lo que me puede ofrecer. Y cuando uno termina, dice que uno es el malo, que no le dura ninguna relación y si no estoy en una, es porque yo no puedo vivir bajo un hogar de mentiras", afirmó.



Cómo se llama el nombre de Andrea Valdiri

Por el momento, está muy feliz con su novio Juan Daniel Sepúlveda, con quien lleva muy poco tiempo, pero ha demostrado lo mucho que la quieren en la familia de él. Asimismo, ellos se han tomado fotos juntos y de esos viajes que han hecho. Más de uno quedó impactado por lo bello y joven que es, pero están felices de que sea el hombre que le dé todo a la barranquillera, quien ha sido criticada por varios aspectos de su vida.