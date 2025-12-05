Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Sorteo Mundial 2026
'Desafío'
Sorteo del Mundial 2026
Murió reconocido actor colombiano
'La Influencer'
Programación de Caracol

Kathe, del 'Desafío', contó si no quería un embarazo a los 22 años - CaracolTV

Durante el capítulo 104 del reality de los colombianos, Andrea Serna anunció que la Súper Humana y Roldán debían abandonar la competencia debido a que la joven está en embarazo.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

¿Kathe, del 'Desafío', no quería un embarazo a los 22 años? Dijo si el bebé es planeado

Durante el capítulo 104 del reality de los colombianos, Andrea Serna anunció que la Súper Humana y Roldán debían abandonar la competencia debido a que la joven está en embarazo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 5 de dic, 2025
Comparta en:
¿Kathe, del 'Desafío', tenía planeado embarazarse este 2025?