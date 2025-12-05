¿Kathe, del 'Desafío', no quería un embarazo a los 22 años? Dijo si el bebé es planeado

La exintegrante de Neos visitó el set del programa matutino y les contó Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carolina Soto, Carlos Calero e Iván Lalinde detalles sobre la dulce espera de su bebé. Según relató, tan pronto salió del programa, se puso en contacto con su pareja sentimental para informarle que tendrían un bebé; sin embargo, él ya conocía todos los detalles debido a que había estado pendiente a la pantalla chica.

¿Kathe, del 'Desafío', no quería un embarazo a los 22 años?

En medio de la transmisión, la Súper Humana confesó que ya había hablado con Nicolás Acevedo, su pareja sentimental, sobre la posibilidad de ser padres; sin embargo, hizo énfasis en el pequeño se les adelantó.



"Recibió la noticia muy bien, estaba muy feliz, era algo que nosotros sí habíamos hablado. Nosotros tenemos una relación muy estable gracias a Dios y sí era algo que se había hablado, a futuro, pero ya se nos adelantó", contó en frente de los conductores del programa.

Durante el mismo encuentro, dio a conocer que en marzo de 2026 cumplirá 4 años de relación con su novio, y describió su vínculo como un romance sólido que se proyecta a futuro.

Kathe se enteró de la dulce espera cuando estaba compartiendo con Sofía en la casa Neos, pues sintió náuseas al ver a su compañera comiendo pescado. Luego de revelarle a su colega que tenía retraso en su periodo, la joven se sometió a una prueba de embarazo de farmacia que arrojó un resultado positivo; por lo que la producción le solicitó someterse a una revisión médica general para confirmar la noticia.

Emocionada, Andrea Serna se comunicó con las tres casas y anunció que esta pareja debía salir del juego debido a la condición en la que se encuentra la deportista y agregó que, como no hay ningún jugador en El Cubo de Eliminados, el ciclo se cerraba allí mismo, lo que significa que no habría Desafío a Muerte.

