Ella es la mamá de Lucho, del Desafío: de qué y cuándo murió, últimos días de vida, FOTOS

Desde El Cubo de ditu, ubicado en la reconocida Ciudad de las Cajas, Lucho, uno de los exparticipantes más recordados del Desafío del Siglo XXI, concede una entrevista exclusiva para La Red, en la que se abre emocionalmente sobre su vida fuera de las cámaras, sus luchas personales y su futuro.

Con tan solo 23 años, Lucho es técnico dental, modelo y apasionado por el deporte. Durante su paso por el reality hizo parte del equipo Alpha, donde se destacó por su disciplina y fortaleza física. Actualmente reside en Barranquilla, donde vive con su padre y sus dos hermanos, formando un hogar unido que ha superado momentos profundamente difíciles.

En la entrevista, Lucho recuerda con dolor la pérdida de su madre, quien falleció hace siete años a causa de un cáncer de ovario que hizo metástasis. Según explicó, su progenitora no acostumbraba a hacerse chequeos médicos para evaluar su estado de salud, lo que terminó afectándola. El 5 de abril, los médicos les informaron que ella estaba agonizando. De acuerdo con lo expuesto, estaba entubada, sin pelo, muy delgada. Finalmente, falleció el 6 de abril, un día después.

Tras esa pérdida, Lucho cayó en una profunda depresión. Durante seis meses buscó desesperadamente un refugio emocional. En ese entonces soñaba con ser futbolista profesional, pero el dolor lo llevó a cambiar de rumbo. Encontró alivio en el deporte, involucrándose en disciplinas como el boxeo, el running y el entrenamiento en gimnasio, lo que no solo fortaleció su cuerpo, sino también su mente.

Aunque su carrera como modelo le ha abierto muchas puertas, Lucho también confiesa haber recibido propuestas indebidas. Sin embargo, deja claro que siempre ha manejado su imagen con respeto y profesionalismo.

Lucho continúa trabajando por construir una carrera sólida en el modelaje y el deporte, sin dejar atrás sus raíces ni olvidar las lecciones que le ha dado la vida.

