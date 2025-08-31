Adriana Romero rompe el silencio tres años después sobre su separación de Rodrigo Candamil

La reconocida actriz colombiana Adriana Romero se sienta frente a las cámaras de La Red para hablar abiertamente sobre un tema que había mantenido en reserva durante mucho tiempo: su separación del también actor Rodrigo Candamil, con quien compartió más de 20 años de matrimonio.

Mira también: Valerie Domínguez, David Palacio y Rodrigo Candamil protagonizarán una nueva novela en 2025



Adriana relata cómo la decisión de separarse no fue fácil, especialmente considerando que juntos tienen dos hijas, a quienes siempre han puesto en el centro de sus decisiones.

Mira también: Rodrigo Candamil recuerda sus inicios en la actuación, antes repartía paquetes

La actriz también tuvo que lidiar con el peso de la opinión pública y los rumores en redes sociales, que en su momento especularon sobre la posible presencia de una tercera persona en la relación. Sin embargo, durante el encuentro confiesa que este no fue el motivo y que intentaron en varias ocasiones salvar su matrimonio.

Publicidad

A pesar del dolor que supuso cerrar un ciclo tan significativo, Adriana destaca que hoy mantiene una relación cordial con Rodrigo. Ambos han priorizado el bienestar de sus hijas y han establecido acuerdos que les permiten convivir en armonía, entre ellos se destaca no hablar mal entre sí en frente de las menores, pues saben que esto podría afectar la relación familiar.

Mira también: Rodrigo Candamil confiesa si se parece a su papel de Camilo en 'El último hombre sobre la tierra'

Publicidad

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.

