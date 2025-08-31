Publicidad

Caminata de la Solidaridad
Desafío Siglo XXI  / Un año sin Maryan Gómez, exparticipante del Desafío 2023: esta fue su última publicación en redes

Un año sin Maryan Gómez, exparticipante del Desafío 2023: esta fue su última publicación en redes

Maryan Gómez falleció el 31 de agosto de 2024 a las 11:00 p.m. en un clínica de Bogotá, así lo confirmó La Red. La Súper Humana integró dos equipos en el reality de los colombianos.

Se cumple un año de la muerte de Maryan Gómez, exparticipante del Desafío del Siglo XXI.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: agosto 31, 2025 10:24 a. m.