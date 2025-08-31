Un año sin Maryan Gómez, exparticipante del Desafío 2023: esta fue su última publicación en redes

Familiares, amigos y fanáticos recuerdan con cariño a Maryan Gómez, la exparticipante del Desafío The Box 2023 que destacó por su entrega en las pruebas. La joven falleció a los 29 años, dejando un hueco enorme en sus seres queridos, entre ellos el también deportista Carballo, quien enfrentó problemas de salud mental.

La última publicación de Maryan Gómez, exparticipante del Desafío

La Súper Humana alcanzó a recoger más de 80 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, la cual se encuentra habilitada un año después de su partida. Allí acostumbraba a compartir contenido relacionado con su paso por La Ciudad de las Cajas, así como también con su estilo de vida saludable, pues practicaba crossfit.



De hecho, su última publicación la realizó el 11 de diciembre de 2022. Allí se le observa visitiando Barranquilla y disfrutando de los sitios turísticos: "Sé el amor de tu vida", escribió junto a una galería de tres contenidos en donde se le observa saltando. Ha sido en este post que varios excompañeros han aprovechado para recordarla con nostalgia, tal es el caso de Ricky, quien le dejó un mensaje hace un par de semanas: "Un abrazo Maryan, se te recuerda".

Es necesario mencionar que Maryan tuvo un buen desempeño en La Ciudad de las Cajas llegando de esta forma a integrar dos casas: Alpha y Beta. Su salida se produjo luego de enfrentarse en el Desafío a Muerte junto a tres grandes competidoras (Juli, Aleja y Guajira). Pese a que las cuatro dieron lo mejor de sí mismas en el terreno de juego, una lesión en la rodilla le jugó en contra a Gómez e hizo que terminara despidiéndose de la competencia antes de lo previsto.

Un año después de su partida, muchos admiradores la siguen recordando como una mujer fuerte: "Ella era muy buena", "Sé que ella debe estar descansando en paz", "Qué dolor para sus padre. Mucha fuerza", son algunos de los mensajes que se destacan en las recientes entrevistas que sus cercanos han concedido.

