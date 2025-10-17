En vivo
Murió Gustavo Angarita, actor de 'Bella Calamidades' y 'La Estrategia', a los 83 años

Murió Gustavo Angarita, actor de 'Bella Calamidades' y 'La Estrategia', a los 83 años

En abril de 2025, su hijo Gustavo Angarita Jr. había preocupado a sus seguidores al anunciar que el actor se encontraba en Cuidados Paliativos de la Clínica Colombia. Esto se sabe sobre el deceso.

