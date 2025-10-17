Murió Gustavo Angarita, actor de 'Bella Calamidades' y 'La Estrategia', a los 83 años

La televisión colombiana está de luto debido a la muerte del primerísimo actor Gustavo Angarita, recordado por producciones como 'Bella Calamidades', 'La estrategia', 'El olvido que seremos', 'Bolívar soy yo', 'La Saga, Negocio de Familia' entre otros proyectos, y también por ganar dos premios India Catalina y dos reconocimientos en los Premios TvyNovelas.

La noticia fue confirmada por el programa de entretenimiento La Red a través de redes sociales.

Qué enfermedad tenía Gustavo Angarita

En abril de 2025 su hijo, Gustavo Angarita JR., apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram para postear una foto de su padre en la que se le veía hospitalizado. Junto a la imagen puso la siguiente descripción: "Después de los aplausos viene el silencio, pero el rugir de este gran público culto, desvanecido en el tiempo, nunca se podrá olvidar".



Caracol Televisión se puso en contacto con el hijo, quien reveló que su progenitor se encontraba hospitalizado en la Clínica Colombia de Bogotá desde el 24 de abril y que estaba siendo atendido por el cuerpo médico. A pesar de que se encontraba estable, relató que estaba batallando contra el cáncer desde algún tiempo, pero no quiso detallar qué tipo de cáncer enfrentaba.

Asimismo, aclaró que esta enfermedad no fue la que lo llevó a buscar ayuda en el centro de salud, sino otras complicaciones de salud: "También ha perdido un poquito de la conciencia, no ha podido como asimilar bien los nutrientes entonces realmente estamos aquí no por el cáncer, sino porque ha perdido nutrientes como calcio o magnesio y entonces es muy peligroso para el corazón", mencionó.

Para mayo de 2025, el actor ya había sido dado de alta, así quedó registrado en las plataformas digitales, pues se tomó una fotografía en donde aparecía disfrutando de un restaurante en compañía de su hijo, por lo que se le veía mucho más recuperado.

Diferentes figuras públicas de la talla de Adriana Bottina, Lorna Cepeda y demás actrices se han pronunciado en redes y les han extendido sus condolencias a sus seres queridos: "Descanse en paz Master 👏🕊️😘", "Magnífico actor. Alivio y descanso tenga su alma 🙏", son algunos de los mensajes que les han dejado los seguidores.

