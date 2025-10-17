Último cumpleaños de Gustavo Angarita: publicación en redes conmueve a sus seguidores

Colombia está de luto debido a la muerte del intérprete de Aquiles Barraza en 'Bella Calamidades' y Fray Luis en 'La Estrategia'. De acuerdo con la información publicada por el programa de entretenimiento La Red, el deceso se produjo en la noche del 16 de octubre luego de una larga lucha contra el cáncer que padecía, el cual, al parecer, había hecho metástasis.

Sin embargo, su hijo, Gustavo Angarita JR., concedió una entrevista exclusiva para Caracoltv.com en donde confirmó que no había sido la enfermedad la que lo había llevado a Cuidados Paliativos, sino la pérdida de nutrientes como el calcio y el magnesio, lo que estaba afectando su calidad de vida.

Última publicación que se conoce de Gustavo Angarita en redes sociales

El destacado actor cumplió años el pasado 2 de septiembre, por lo que sus familiares realizaron todo tipo de publicaciones para felicitarlo no solo por su extensa trayectoria artística, sino también por su calidad humana. Fue precisamente su hijo quien publicó un video recopilando los mejores momentos de él que captó en cámara junto a un emotivo mensaje: "Feliz Cumpleaños a mi gato favorito", escribió.

Las reacciones por parte de los fanáticos no se hicieron esperar: "Feliz y bendecido nuevo ciclo al actor de actores ✨✨✨✨ un fuerte abrazo la los dos Hermanito💜🫂💜", "Feliz año para un gran señor,....CABALLERO DE LA ACTUACION.....actorazo", "Dale un abrazo a Don Gato de mi parte", "Lo Amo y tengo mi historia con el 💙", son algunos de los mensajes que dejaron.

En la misma plataforma, compartió un video que le tomó a su progenitor junto a Camila Loboguerrero en Medellín hace un par de años, lo que conmovió a muchos usuarios que han seguido la trayectoria de la directora y guionista.

Adicional a esto, se conocen también se conocen las imágenes y los videos correspondientes a su hospitalización, pues en abril de 2025 estuvo recluido en Cuidados Paliativos de la Clínica Colombia por complicaciones de salud asociadas a la pérdida de nutrientes. Es necesario mencionar que el artista también se encontraba luchando desde hace años contra un cáncer que aparentemente ya había afectado otras zonas del cuerpo.