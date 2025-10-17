En vivo
Último cumpleaños de Gustavo Angarita: publicación en redes conmueve a sus seguidores

Último cumpleaños de Gustavo Angarita: publicación en redes conmueve a sus seguidores

La Red confirmó este 17 de octubre la muerte del destacado actor a los 83 años luego de batallar contra un cáncer. El actor había estado en Cuidados Paliativos a inicios de 2025.

