Él es el famoso actor que es hijo de Gustavo Angarita: mide casi dos metros de altura

El hijo de Gustavo Angarita es Gustavo Angarita Jr., reconocido por sus personajes en en producciones nacionales, como ‘Escobar, el patrón del mal’, ‘Los Morales’, ‘Bolívar’ y ‘El Cartel de los Sapos: el origen’.

Angarita Jr. fue único hijo y casi un milagro para sus padres, pues después de que perdieran a la bebé pensaron que no tendrían más hijos. Por lo mismo, cuando nació, se convirtió en la prioridad de ellos y fue muy consentido, dijo él mismo en ‘Se Dice de Mí’, pese a que mide 198 centímetros.

El hijo del legendario actor, que falleció a los 83 años luego de batallar contra un cáncer, creció entre sets por el trabajo de su papá y a muy temprana edad también empezó a actuar.

Gustavo Angarita Jr. tuvo dos hijos, Santiago y Belén. Su hija menor tuvo una dura enfermedad, por la que la niña duro varios meses hospitalizada, situación que fue muy difícil de sobrellevar para él. No obstante, la menor logró salir adelante.



El actor también afrontó un dolor inmenso cuando murió su mamá, que fue una mujer muy “enfermiza”, dijo él en ‘Se Dice de Mí’. Incluso, padeció cáncer y hasta les hizo firmar un documento en el que él y su papá se comprometían a dejarla morir tranquilamente. Una tarde decidieron compartir los tres y, cuando él se devolvió a su casa, ella murió.

El bogotano también quiso explorar el mundo artístico de una manera más amplía y se volvió director y productor. Posteriormente, se dedicó a cuidar a su papá hasta el día de su muerte.



Qué pasó con Gustavo Angarita

El legendario actor falleció a los 83 años, confirmó su familia este viernes 17 de octubre de 2025. Angarita tenía un cáncer en una etapa muy avanzada; de hecho, ya había hecho metástasis y le estaba afectando la movilidad. Meses atrás, el actor estuvo una semana hospitalizado porque perdió nutrientes y eso puso en riesgo su corazón. Aunque salió de la clínica, su salud se fue deteriorando hasta que murió.