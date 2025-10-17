En vivo
La Venganza
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
Murió Gustavo Angarita

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Ganadora del 'Desafío' dijo que perdió más de 30 millones de pesos por un mal negocio

Ganadora del 'Desafío' dijo que perdió más de 30 millones de pesos por un mal negocio

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Valkyria les dio una actualización a sus seguidores sobre lo que ha pasado en su vida luego de salir de La Ciudad de las Cajas.

Valkyria, ganadora del 'Desafío', reveló la millonaria suma de dinero que perdió luego de salir del reality.
Valkyria, ganadora del 'Desafío', reveló la millonaria suma de dinero que perdió luego de salir del reality.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 17 de oct, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad