Ganadora del 'Desafío' dijo que perdió más de 30 millones de pesos por un mal negocio

Andrea Olaya, la participante del reality de los colombianos en 2022, vuelve a ser noticia en las plataformas digitales debido a que dio a conocer a través de su cuenta oficial de Instagram que fue víctima de una estafa luego de estar en el programa de Caracol Televisión. Según explicó todo ocurrió cuando intentó montar empresa, idea que no obtuvo los resultados esperados.

Cómo robaron a Valkyria, ganadora del 'Desafío 2022'

La Súper Humana se tomó las plataformas digitales para hacer un pequeño resumen de lo que ha pasado en su vida en los últimos tres años. Según explicó tuvo la oportunidad de adoptar dos perritos ciegos, crear una aplicación para promover hábitos saludables, prepararse académicamente para ser entrenadora física especializada en mujeres y nutrición, fundar la Media Maratón Bambuquera, separarse de su pareja sentimental y convertirse en la nueva presidenta de la Liga Huilense de Atletismo.



Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de sus seguidores es que indició que fue víctima de un robo millonario que, según ella, hasta el día de hoy está sin tener algún tipo de solución.



"Me robaron, me estafaron. Fue una empresa que se llama 42 (...) Es el día que me debe más de 30 millones de pesos", mencionó mientras mostraba una foto del presunto responsable.

A pesar de esta compleja situación económica, la competidora decidió no desfallecer en su propósito, por lo que efectivamente emprendió, pero esta vez se dio la oportunidad de conocer más las plataformas digitales y crear una aplicación que acompaña a los usuarios no solo en sus entrenamientos sino también a adoptar hábitos saludables que contribuyen a la creación de una rutina saludable sólida.

Ante las novedades, varios fanáticos aprovecharon el espacio para expresarle su admiración por cómo ha afrontado los momentos más complejos: "Ayyy,❤️ mejor dicho, pasó de todo ❤️", "Esto tuvo que pasar, negra, para que te volvieras más fuerte💪🏻", son algunos de los mensajes que le dejaron.

