Katiuska y Manuela no le contaron a sus papás que entrarían al 'Desafío': mira la razón

Desde la mañana, los participantes se levantaron para dialogar sobre su estadía en el Desafío Siglo XXI y de la mensajería de la familia que pronto llegará. Asimismo, de aquellas historias que no sabían de algunos de ellos. Por ejemplo, Katiuska y Manuela revelaron que el papá de cada una no sabía que ellas iban al programa.

Manuela y Katiuska hablan de su papá

Es ahí cuando todos quedan sorprendidos. Entonces, la capitana de Omega indica que ella espera, si se gana el derecho al mensaje, poder ver a su progenitor y saber qué le dirá tras su experiencia en el reality, en el cual ha brillado desde el primer día que piso La Ciudad de las Cajas.



Tras esto, Katiuska dice que no le confesó a su papá que iba a competir, porque es una persona muy comunicativa y no quería eso. Por lo cual, se quedó callada y prosiguió a solo decirle a los más cercanos, y ahora espera ver lo sorprendidos que están de ella. Después de esto, Rosa dice que hay quienes no pueden guardarse nada y hablan más de la cuenta.

Qué dijo la mamá de Manuela de Katiuska

Es de resaltar que, hace unos días, la mamá de Manuela, Margarita, se refirió a Katiuska en Día a Día. Indicó que a sus compañeros los tiene como a sus "súbditos", pero que es una mujer que sabe jugar y que es muy buena líder. Como ahora están en un nuevo escuadrón, indica que ahora es momento de estar unidos para poder llegar a la final.

Es de resaltar que, en varias ocasiones, los participantes del Desafío han destacado a la capitana de Omega como una de las más fuertes. Ella logró ser la primera en llegar a la meta y mantener con vida al equipo. Aunque hubo cambios, no bajó bandera y lo hizo con bastante tiempo de ventaja.

