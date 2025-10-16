🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Las mujeres competirán solas por primera vez

Empezó la prueba de Sentencia y Servicios
Las mujeres darán todo en la pista del Box Blanco, ¿quién ganará? No te lo pierdas.
En la llamada con la presentadora del Desafío Siglo XXI, las chicas se enteran de que irán solas al Box Blanco, ¿quién ganará?
Cuando los hombres de Gamma estaban hablando de los chalecos y el orden en el que lo pueden poner, tras esto, Gio indica que es muy complejo eliminar a Katiuska del 'Desafío' y Juan da la razón.
Tina le dice que se sintió mal por lo que pasó en la prueba de Sentencia y Hambre, por la presión de sus compañeros.
