EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
Desafío Siglo XXI  / 🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Las mujeres competirán solas por primera vez

No te pierdas esta noche el Desafío, en donde las mujeres sacarán pecho para evitar que enchalequen a sus hombres. Debes estar muy atento a todos los detalles de este capítulo 74 a las 8:00 p.m., después de Noticias Caracol.

Por: Diana Carolina Vergel PereaPeriodista 
|
Foto: Caracol Televisión
Diana Carolina Vergel Perea
Periodista
Actualizado 16 de oct, 2025
REFRESCAR
  • 08:16 p. m.
    Empezó la prueba de Sentencia y Servicios

    Las mujeres darán todo en la pista del Box Blanco, ¿quién ganará? No te lo pierdas.

  • 08:08 p. m.
    Andrea Serna confiesa que solo las mujeres competirán

    En la llamada con la presentadora del Desafío Siglo XXI, las chicas se enteran de que irán solas al Box Blanco, ¿quién ganará?

  • 08:07 p. m.
    Juan revela secreto a Katiuska

    Cuando los hombres de Gamma estaban hablando de los chalecos y el orden en el que lo pueden poner, tras esto, Gio indica que es muy complejo eliminar a Katiuska del 'Desafío' y Juan da la razón.

  • 08:02 p. m.
    Tina se desahoga con Eleazar

    Tina le dice que se sintió mal por lo que pasó en la prueba de Sentencia y Hambre, por la presión de sus compañeros.

