Quién quedó sentenciado en el Desafío: Omega le puso el chaleco a un hombre y así reaccionó

Después de que Omega ganara el Desafío de Sentencia y Servicios, todos estaban decidiendo a quién enviarle el chaleco. Posteriormente, dicen que quiere llevárselo a Gio, de Gamma, y tras esto, ubican el nombre de él en la prenda roja.

Quién quedó sentenciado HOY en el Desafío

Entre todos los integrantes del equipo confirman quién va a llevar el maletín y Katiuska indica que ella se los llevará. Cuando llega a la casa Gamma, los saluda a todos, pero también les da las siguientes palabras antes de revelar a qué hombre se lo pondrán.

"Bueno, quería decirles que Omega no es Katiuska nada más. Todas las decisiones se toman en equipo y las opiniones se tienen en cuenta. No es nada personal. A cada uno le toca esperar el día que le llegue el chaleco y jugar, porque a uno lo sacan en Muerte. Le mandan a decir a Vale, que qué buena pista", afirmó. Tras esto, Gio dice que ya sabía que iba para él.

En medio de la visita de Katiuska, no dudó en abrazar a Juan y correr hacia él para saludarlo, ya que ahora están en diferentes equipos y no pueden compartir la misma casa. Posteriormente, da los mensajes correspondientes y hasta Valentina le pide que le dé algo especial a Leo.



Cuando Katiuska llega, le dice a Leo que su compañera de Gamma le mandó un abrazo. A lo que ella salta para abrazarlo y le dice que lo extraña mucho Valentina. Asimismo, la capitana de Omega afirma que Gamma se irá a Playa Baja porque los vio empacando las cosas.

Por otra parte, Valentina le grita muy fuerte a Manuela para decirle que la escogieron a ella para ir a la Suite ditu con Gio. A lo que la mujer quedó muy contenta con aquellas palabras, pero sí se asombró bastante con eso.

