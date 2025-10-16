En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Qué no pudo llevar Gamma a Playa Baja en el 'Desafío': la comida no les va a faltar

Qué no pudo llevar Gamma a Playa Baja en el 'Desafío': la comida no les va a faltar

Como Gamma perdió la prueba de Sentencia y Servicios, tenían la opción de pagar el arriendo de $25 millones, pero el único que tenía plata era Juan. Por lo cual, alistaron maletas para ir a Playa Baja.

Publicidad

Publicidad

Publicidad