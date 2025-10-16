Juancho se va de la casa de Yeimy tras ser absuelto: no la quiere ver en Surround Vibes

Juancho no puede ocultar lo que siente e intenta hacer que Yeimy entienda que en esa casa hay recuerdos que quiere olvidar. Cuando ella le habla de la empresa y de Emilio, él es contundente: no quiere verla en Surround Vibes.

No te pierdas La Reina del Flow en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo.

