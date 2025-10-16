La última mujer que tendría chaleco en el Desafío si el plan de Gio funciona

Este capítulo 74 empezó con todos los participantes hablando de la última prueba y también de los chalecos que se entregarán a las mujeres. Por su parte, Tina tuvo una conversación con Eleazar, en la que le afirmaba que se sentía afectada por la presión que sintió en el momento de la puntería del Desafío de Sentencia y Hambre.

Gio habla de los chalecos para las mujeres

Posteriormente, en Gamma hablan sobre cómo Leo le habla a Tina en aquel momento. Valentina reveló que en Omega apostaron para saber a quién le iban a poner el chaleco y que algunos dijeron que podría ser a la melliza. Frente esto, Gio afirmó lo siguiente. "Tina es el comodín de nosotros, pero para que se quede".



Luego, Tina indica que está molesta con Zambrano y Eleazar le dijo que a él hay que saberlo llevar. Allí la mujer revela que no le gustó que el deportista la comparara con Grecia por ser una mujer delicada, a lo que su compañero le afirma que lo hizo magnífico.

Por otra parte, en Gamma se mostraron muy motivados para ganar la prueba, porque o sino, deberán pagar el arriendo de $25 millones y el único que tiene dinero es Juan. Entre todos hacen fuerza, porque saben que si no lo logran Playa Baja lo estará esperando.

Luego de esta conversación, Gio, Potro y Juan empezaron a hablar de las mujeres. Entre eso salió el tema de por qué Katiuska es tan fuerte, frente a esto, Juan expresó que desde muy pequeña la diagnosticaron que tenía mucha testosterona y que por eso es una de las mejores en la pista.

