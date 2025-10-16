En vivo
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / La última mujer que tendría chaleco en el Desafío si el plan de Gio funciona

La última mujer que tendría chaleco en el Desafío si el plan de Gio funciona

En medio de una conversación con los integrantes de Gamma, Gio empieza a analizar cómo será la entrega de los chalecos en Omega, cuando le toque a una mujer en el 'Desafío'.

Foto: Caracol Televisión
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 16 de oct, 2025

