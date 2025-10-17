En vivo
Murió Gustavo Angarita

Caracol TV  / Actualidad  / “Hijo” de Katiuska también apareció en el ‘Desafío’ y ella no pudo contener la felicidad

“Hijo” de Katiuska también apareció en el ‘Desafío’ y ella no pudo contener la felicidad

La participante de Omega recibió varias sorpresas de su familia gracias a que su equipo ganó la prueba de Sentencia y Servicios y sus compañeros le permitieron obtener el premio.

