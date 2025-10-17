“Hijo” de Katiuska también apareció en el ‘Desafío’ y ella no pudo contener la felicidad

A Katiuska le llegó el servicio de mensajería en una caja que contenía varias cartas que sus sobrinos y su esposo le escribieron, fotos familiares y hasta un peluche que le envió su marido para que lo sintiera cerca.

Lea también: Zambrano no pudo contener sus gestos al ver al esposo de Katiuska en el 'Desafío', ¿celoso?



En ese premio, la barranquillera, que se casó en secreto, también recibió videos en los que sus familiares le dedicaron palabras de cariño y de apoyo, para que continuara dando lo mejor de ella en el 'Desafío Siglo XXI'. En el primer video apreció su mamá, Xiomara Mendoza, mientras que en el segundo apareció su papá, sus sobrinos y su hermana cargando a un gato. "¡Ah! Mi hijo", gritó Katiuska, mientras saltaba de la emoción de ver a su mascota.

Posteriormente, con más calma, aunque manteniendo la emoción a flor de piel, les volvió a decir a sus compañeros: “Mira a mi hijo”, señalando al felino, que se mantuvo muy juicioso durante la grabación del video. Por lo que se aprecia en sus redes sociales, el gato de Katiuska llegó a la vida de ella cuando apenas era un cachorro y, por lo mismo, lo considera su "niño".



Katiuska también recibió un video de su esposo y por fin se conoció la cara del hombre que le robó el corazón a la desafiante. Y es que hasta el capítulo 74, el esposo de la barranquillera era un misterio para muchos, pues a él le gusta mantener su vida en privado y por lo mismo la participante no tiene fotos junto a él en sus redes sociales. Se sabe que se llama Jesús y que, al igual que ella, levanta pesas.

Publicidad

Quién es Katiuska, participante del 'Desafío' 2025

Katiuska, una de las participantes que más destaca en el 'Desafío Siglo XXI', es una joven barranquillera de 26 años que combina su pasión por el deporte con el papel de competidora de alto rendimiento. Es entrenadora personal, estudia Licenciatura en Cultura Física, es medallista nacional en levantamiento de pesas, y tiene experiencia en disciplinas como OCR ('Obstacle Course Racing'), 'crossfit', 'running' y entrenamiento funcional.