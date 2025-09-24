Así fue la boda secreta de Katiuska, del Desafío, con su mejor amigo; ni su familia sabía

En una entrevista exclusiva para el Desafío, Katiuska reveló que a principios del año 2024 se casó con su pareja de casi 10 años, en una ceremonia civil de la que ni su familia tenía conocimiento. De hecho, aseguró, sus parientes se enteraron de que estaba casada por lo que ha contado en el Desafío.

Lea también: Katiuska revela qué hará con la moto que se ganó: Valentina 'se fue para atrás'



“Mi pareja ha sido mi mejor amigo durante mucho tiempo entonces ahí estamos. Tengo una relación y estoy feliz en este momento. Era secreto, la boda, que nos casamos. Fue civil, pero era secreto, ya no”, declaró la concursante de 26 años.

¿Cómo fue la boda secreta de Katiuska, del Desafío Siglo XXI?

La barranquillera también dio detalles de la ceremonia por la que legalmente está casada durante el capítulo 40 del Desafío. Katiuska le contó a uno de sus compañeros que se casó con su pareja sin una organización previa. Por lo mismo, no hubo tiempo para utilizar trajes especiales.

Publicidad

“Dijimos casémonos y a los tres días nos casamos. Me fue a buscar después del trabajo; o sea, en su hora de almuerzo del trabajo, y yo acaba de salir del trabajo, con uniforme, y él con su uniforme y fuimos y nos casamos”, contó ella.

Eso sí, Katiuska confesó que cuando termine su participación en el ‘reality’ sueña con hacer una ceremonia simbólica en el mar, que es su lugar favorito, para sellar la unió con su marido.

Publicidad

En ese mismo episodio del Desafío quedó al descubierto que, al parecer, el esposo de la joven desafiante se llama Jesús, levanta pesas, como ella, y que se conocieron en la universidad, aunque se enamoraron en el gimnasio.



Katiuska y Zambrano fueron pareja antes de participar en el Desafío

En otro capítulo del programa, Katiuska también reveló que tuvo un amorío pasajero con Zambrano, al que se reencontró en la competencia. Ella aseguró que salieron por dos meses y que él fue un "caballero"; sin embargo, hubo actitudes que no le gustaron y por lo miso la relación no prosperó.

Zambrano, por su parte, contó que su corta historia comenzó en el gimnasio, donde coincidieron. Ahí intercambiaron miradas y empezaron a interactuar por redes. Un día él la invitó a salir y ese mismo día la besó. Posteriormente, ella volvió con el que ahora es su esposo, pues ha tenido varias rupturas con él.