Katiuska revela qué hará con la moto que se ganó: Valentina 'se fue para atrás'

Andrea Serna, la presentadora del Desafío Siglo XXI, llamó a todos los equipos, Alpha, Omega y Gamma, para hablar sobre lo que ocurrió en la prueba en donde ganaron las parejas: Katiuska y Juan; Camilo y Grecia. En medio de esta situación, preguntan sobre cómo se sintieron por ser victoriosos y allí todos se impactaron.

Katiuska le regalará su moto a su novio

Cuando Katiuska reveló que ella le regalará la moto a su pareja, Serna se sorprendió y Valentina, de Alpha, quedó con la boca abierta por aquel regalo que dará. Todos en aquel momento empezaron a reírse, ya que, nunca imaginaron ese corazón tan grande de la participante de Omega. Además, ella dio unas palabras cuando confesó todo.



"Yo estaba muy feliz desde que estábamos en la Club House, que dijeron. Yo ya sabía que iba a ir con Juan, para mí él es uno de los mejores competidores, por no decir el mejor a mí parecer. Se nos dieron las cosas, yo me la quería ganar para regalársela a mi novio", indicó.

Tras este hecho, las risas volvieron a aparecer en la conversación y luego Katiuska informa que ella da muy buenos regalos, a lo que Serna le responde "querida, esto es un tesoro lo que tú le vas a regalar". Por lo cual, la integrante de Omega indica que esto es poco para todo lo que su amor ha hecho en su vida.

