Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Katiuska revela qué hará con la moto que se ganó: Valentina 'se fue para atrás'

Katiuska revela qué hará con la moto que se ganó: Valentina 'se fue para atrás'

Cuando Andrea Serna, la presentadora del Desafío Siglo XXI, llama a todos los participantes, Katiuska, de Omega, indica que le dará la moto a su novio. En ese instante, Valentina, de Alpha, queda sorprendida por ese lindo gesto con su pareja.

