María C reveló si piensa hablar con Valentina sobre su "arrunchis" con Lucho tras el Desafío

María C estuvo en El Sentenciado del Siglo y en este espacio recordó los momentos más llamativos de su paso por el Desafío. Habló de lo que ocurrió en el Cubo de los Eliminados con Lucho, pero también se refirió a por qué la relacionaron con Abrahan y Camilo, de Beta y Omega, además de sus roces con Katiuska.

Al preguntarle directamente por lo que sucedió con Lucho, eliminado de Alpha, respondió:

“Lo que sucedió, es que no sucedió nada. Hubo feeling, química, yo no voy a negar eso, y esa química nos llevó de pronto a darnos un beso, un abrazo, arruncharnos y hasta ahí. No entiendo por qué la gente le mete tanto morbo a las situaciones que no sucedieron y que además se imaginan. También entiendo que para eso está, que imaginen lo que quieran. No pasó nada más, hubo enganche, hicimos click y conectamos”.

Sobre el famoso “arrunchis”, María C lo confirmó sin problemas, pero al indagarle cuántas veces ocurrió, entre risas respondió: “No todas las noches, porque esa química se sintió al inicio, pero con el pasar de los días lo hablábamos y dejábamos todo muy claro. Durante el día yo lo abrazaba o él me consentía el cabello… eran actos de afecto”.

La exparticipante agregó: “Yo no tengo una relación con Lucho, no me relacioné con nadie durante el programa y, aun así, salgo y me vinculan con un montón de gente. Soy muy expresiva, atenta, cariñosa y melosa, esa es mi esencia, pero así fui con todo el mundo”. Incluso contó que con Gero también fue muy cercana en el Cubo, pero esa vez el público no lo percibió igual que con Lucho.

¿María C va a hablar con Valentina sobre lo que pasó con Lucho?

La llanera fue clara al referirse a Valentina, con quien Lucho sostenía una relación en la Ciudad de las Cajas:

“Siento que es innecesario. Yo no le debo nada a nadie. Soy una mujer soltera, entré soltera, no soy amiga de ella, no me cae mal, no tengo rivalidad. Simplemente hay energías con las que conectas y otras con las que no. Pero no tengo problema en que si quiere hablar, hablemos; o si quiere olvidar esto, también. Lo importante es llevarlo como personas maduras y tranquilas, y no tomarse nada personal”.

Lucho y María C en el Cubo de los Eliminados

Por su parte, Lucho también dio su punto de vista sobre lo que vivió con María C en el Cubo:

“Cuando llegó María C, pues yo estaba triste por mi salida, salí muy rápido del juego. Ella entró con esa chispa, súper alegre, atenta, melosa, coqueta y linda. Ella misma me contó que en Omega sus compañeros le hacían arrunchis. Ahí pasó lo que la gente ya sabe y vio. Pero después hablamos y dejamos todo claro: tuvimos feeling, coqueteo y eso, pero no es algo que vaya a trascender”.

