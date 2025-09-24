Shakira y Beéle bailaron 'apretaditos': fans especulan sobre una posible colaboración

El intérprete de temas como 'Frente al mar', 'Morena' y 'Hasta aquí llegué' ha ganado popularidad en los últimos meses no solo por su talento para la música sino también por los detalles de su vida personal, más específicamente por todo lo vinculado a sus últimas dos relaciones sentimentales: la primera con Cara, la madre de sus dos hijos, y la segunda con la modelo Isabella Ladera.

Luego de enfrentar críticas por un video filtrado, el joven vuelve a ser noticia, pues publicó un video junto a la cantante colombiana bailando 'Currucuchu', de Niña Emilia, lo que hizo que muchos fanáticos oriundos de la costa del país se mostraran emocionados ante la posibilidad de que surja una colaboración entre dos grande de la música.

Esta conversación se avivó luego de que varios detallaran que ambos se encontraban en un estudio de grabación: "Shaki te sacaría a bailar el currucuchucu en siete vidas más", "Los hombres ya no lloran, los hombres facturan", "De Barranquilla para el mundo", "Si mi marido me pega cachos que me salga un reel de Beéle y Shakira bailando coleto", "Se juntaron la que primero la rompió en Barranquilla y el que la está rompiendo ahorita 🤯", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Es necesario mencionar que Shakira fue noticia a inicios de septiembre luego de que se viralizaran una serie de grabaciones que fueron tomadas en el marco de 'Las mujeres ya no lloran world tour', pues se quebró en el escenario mientras hacía su versión de 'Última'.

Beéle, por su parte, trató de mantenerse hermético frente a los videos que se hicieron públicos y que fueron grabados con su expareja sentimental. En el último año, el joven ha tenido un aumento exponencial respecto a su popularidad. Esto sumado a su muestra de talento y nueva propuesta artística le ha permitido alcanzar colaboraciones con artistas de la talla de Nampa Básico, Ovy On the Drumps, Westcol, Quevedo, Nicky Jam, entre otros artistas del género que lo han llevado a mostrar su música en diferentes rincones tanto de Colombia como del extranjero.

