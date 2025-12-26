A Óscar le roban todos los juguetes para los niños, pero Tatiana tiene un plan

En medio de su desesperación, Tatiana le dice que puede entregar los regalos de la inmobiliaria, pero él dice que prefiere darles la cara a los niños. Es ahí cuando llega Rodolfo y Jessica con un camión.

Jessica le pregunta a Óscar la razón de su demora, y es ahí cuando él le confiesa que ya no tiene regalos para los niños, porque lo robaron. A lo que ella se sorprende, tras estar molesta por verlo llegar con Tatiana.



