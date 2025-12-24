Publicidad

Capítulo 14 Vecinos: 23 diciembre 2025

Óscar visita a su mamá en el barrio y gracias a la compañía de Tatiana, Ruca acepta ir a vivir en el Fountainbleau. Luego, la empresaria le miente a Rodolfo.

1:01:19 min
Capítulo 14 Vecinos
Capítulo 13 Vecinos
45:33
Capítulo 13
Óscar le pide dinero prestado a Tatiana, ¿y Doña Ruca?
Capítulo 12 Vecinos: A Óscar se le complicó la situación económica, ¿Tatiana lo ayudará?
44:10
Capítulo 12
a Óscar se le complicó la situación económica, ¿Tatiana lo ayudará?
Óscar intenta reparar el daño en la casa de Sara, pero Henry comete un error
45:08
Capítulo 11
Óscar tiene un nuevo problema en el edificio y Henry intenta ayudarlo    
Capítulo 14 Vecinos: Doña Ruca se muda al Fountainbleau con Óscar

Óscar visita a su mamá en el barrio y gracias a la compañía de Tatiana, Ruca acepta ir a vivir en el Fountainbleau. Luego, la empresaria le miente a Rodolfo.

Por: Daniela Correa Grisales
|
