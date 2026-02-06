Publicidad

Capítulo 42 de 'Vecinos', novela de Caracol, completo este 6 de febrero

Capítulo 42 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo. Óscar lleva varias horas desaparecido y doña Ruca y Tatiana presienten que le pasó algo malo.

45:20 min
Vecinos - Capítulo 42: Óscar está desaparecido y Tatiana teme por la vida de él
Capítulo 42 Vecinos: Óscar está desaparecido y Tatiana teme por la vida de él

La doctora, doña Ruca y el resto de los vecinos del barrio están preocupados por el paradero del taxista, pues llevan muchas horas sin saber de él. Tatiana presiente que le pasó algo malo.

Captan a Tatiana con Alfonso y sospechan que ella es su amante
45:27
Capítulo 38
Jessica presiona a Óscar con los preparativos de la boda
37.Doña Ruca le pide a Óscar que rompa su compromiso con Jessica, pero él se niega
45:00
Capítulo 37
Doña Ruca le pide a Óscar que rompa su compromiso con Jessica, pero él se niega
37.Doña Ruca le pide a Óscar que rompa su compromiso con Jessica, pero él se niega
44:29
Capítulo 36
Rodolfo y Jessica se enteran de que Óscar y Tatiana se besaron
