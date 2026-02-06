45:20 min Vecinos - Capítulo 42: Óscar está desaparecido y Tatiana teme por la vida de él 45:06 Capítulo 41 Descubren que ‘La Tata’ es la verdadera amante de Poncho 45:09 Capítulo 40 Acusan a Tatiana de ser la amante de Poncho y Óscar la defiende 45:03 Capítulo 39 Óscar le dice a Tatiana que se va a casar con Jessica para darle celos a ella 45:20 Capítulo 42 Óscar está desaparecido y Tatiana teme por la vida de él

Capítulo 42 Vecinos: Óscar está desaparecido y Tatiana teme por la vida de él La doctora, doña Ruca y el resto de los vecinos del barrio están preocupados por el paradero del taxista, pues llevan muchas horas sin saber de él. Tatiana presiente que le pasó algo malo.