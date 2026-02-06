Publicidad
Capítulo 42 de 'Vecinos', novela de Caracol, completo este 6 de febrero
Capítulo 42 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo. Óscar lleva varias horas desaparecido y doña Ruca y Tatiana presienten que le pasó algo malo.
Capítulo 42 Vecinos: Óscar está desaparecido y Tatiana teme por la vida de él
45:20 min
Vecinos - Capítulo 42:
Óscar está desaparecido y Tatiana teme por la vida de él
45:06
Capítulo 41
Descubren que ‘La Tata’ es la verdadera amante de Poncho
45:09
Capítulo 40
Acusan a Tatiana de ser la amante de Poncho y Óscar la defiende
45:03
Capítulo 39
Óscar le dice a Tatiana que se va a casar con Jessica para darle celos a ella
45:20
Capítulo 42
Óscar está desaparecido y Tatiana teme por la vida de él
Capítulo 42 Vecinos: Óscar está desaparecido y Tatiana teme por la vida de él
La doctora, doña Ruca y el resto de los vecinos del barrio están preocupados por el paradero del taxista, pues llevan muchas horas sin saber de él. Tatiana presiente que le pasó algo malo.
Por:
Alejandra Hurtado
|
6 de Febrero, 2026
Vecinos
Capítulo 41 Vecinos: Descubren que ‘La Tata’ es la verdadera amante de Poncho
Vecinos
Capítulo 40 Vecinos: Acusan a Tatiana de ser la amante de Poncho y Óscar la defiende
Vecinos
Capítulo 39 Vecinos: Óscar le dice a Tatiana que se va a casar con Jessica para darle celos a ella
Vecinos
Capítulo 38 Vecinos: Jessica presiona a Óscar con los preparativos de la boda
Vecinos
Capítulo 37 Vecinos: Doña Ruca le pide a Óscar que rompa su compromiso con Jessica, pero él se niega
Vecinos
Capítulo 36 Vecinos: Rodolfo y Jessica se enteran de que Óscar y Tatiana se besaron
